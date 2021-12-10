Татьяна Арнтгольц блеснула изящной фигурой на благотворительном мероприятии

39-летняя актриса Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время вышла в свет и посетила благотворительный бал фонда, собирающего средства для детей с СМА. Татьяна Арнтгольц в последнее время очень редко выходит в свет. Всё свободно от работы время актриса посвящает своему сыну и мужу — Марку Богатыреву. Но мероприятие, прошедшее в столице на днях, она пропустить не могла. Арнтгольц на один вечер отложила в сторону свои материнские обязанности и пришла на церемонию вручения премии «Звезда на ладошке», которая была основана одноименным благотворительным фондом.Татьяна Арнтгольц «Добрый и трогательный благотворительный бал для деток фонда «Звезда на ладошке»! Вы — феи! Самые настоящие», — рассказала Арнтгольц о прошедшем мероприятии. Ведущей вечера, кстати, стала Алена Хмельницкая, которая активно участвует в миссии по спасению детей с СМА. Пока одни поклонники благодарят Татьяну за неравнодушие, другие восхищаются тем, как эффектно она выглядела на красной дорожке. Актриса вышла в свет в элегантном черном платье, подчеркнувшем все достоинства её фигуры. «Королева😍🌟!», «Татьяна, вы как всегда красивая, восхищаемся вами..🤗🤗🤗», «Шикарная, с годами только лучше, как хорошее вино! Танечка, спасибо, что сохранили свою индивидуальность!❤️»— пишут фанаты. Коллеги тоже оценили образ Арнтгольц. «Моя любимая!!!!! Красавица!!!! Я тоже собиралась, но расчихалась и не решилась!❤️» — откликнулась Татьяна Лютаева.Марк Богатырев с сыном от Татьяны Арнтгольц Напомним, что в феврале прошлого года актриса стала мамой во второй раз. Публика об этом радостном событии узнала только через месяц. Свою беременность Татьяна тоже решила не афишировать. Ходили слухи, что актриса собирается в декретный отпуск, но никаких подтверждений этой информации не было. Арнтгольц родила сына, которого назвала Данилой, и уже скоро вернулась к съемкам.