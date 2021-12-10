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Татьяна Васильева высказалась о романах Прохора Шаляпина со старушками

Татьяна Васильева высказалась о романах Прохора Шаляпина со старушками
Певца Прохора Шаляпина обвиняют в корысти из-за его романов с женщинами старше себя. Выпускник «Фабрики звезд – 6» прославился скандальными романами с обеспеченными женщинами. В 2013 году он вступил в брак с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, которая старше его на 22 года. Через год супруги развелись. Прохор минувшим летом женился на 47-летней канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Но этот союз разрушила трагедия. Через 1,5 месяца после свадьбы жена Шаляпина умерла от последствий коронавируса. Дэвис успела подарить Шаляпину несколько квартир еще до официальной регистрации брака. Многие упрекают Шаляпина в неискренности чувств и в том, что он использовал своих возлюбленных. Иосиф Пригожин отметил, что певец пиарится на своей личной жизни. Продюсер высмеял Шаляпина и назвал его альфонсом.
Прохор Шаляпин По мнению поклонников, артист слишком быстро забыл о трауре и начал получать удовольствие от жизни. Музыкант сменил имидж и приобрел элитный автомобиль, стоимость которого 15 миллионов рублей.  Актриса Татьяна Васильева заступилась за Шаляпина. Она отметила, что считает его вполне милым и симпатичным молодым человеком. Звезда подчеркнула, что все женщины Прохора были не против закрутить роман с молодым красавцем. «Он человек приятный. Был какой-то поникший после смерти его жены. Это его способ работать где-то, продвигаться таким образом. Поначалу его же все не принимали. Все мочили его, что он такой альфонс и со старушками, рассчитывает на их наследство, а старушек поубивает. Но на самом деле старушки тоже не против были. И он спокойно об этом говорит. Если тебе женщина скажет, что хочет подарить что-то и любит тебя, как реагировать? Это нормально. Он такой красивый к тому же. Бог ему дал красоту, ум, он хорошо поет. Ну как ему пробиваться, если его как певца никто не хочет знать? А у него голос очень хороший, не хуже, чем у Баскова», — высказалась Васильева в программе «Историс — Откройте, Давид!».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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