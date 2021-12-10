Татьяна Волосожар рассказала о неприятном инциденте на съемках «Ледникового периода»

Фигуристка Татьяна Волосожар катается в шоу Первого канала с актером Федором Федотовым. Во время последнего выступления пара упала. О последствиях спортсменка рассказала в Instagram. Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар решила поделиться с поклонниками неприятными новостями. Звезда упала на съемках очередного выпуска шоу «Ледниковый период». Сначала спортсменка не придала травме большого значения, но позже на колене появилась огромная шишка с жидкостью. Татьяна Волосожар только на следующее утро поехала в больницу. У фигуристки диагностировали разрыв мениска. Олимпийская чемпионка очень переживает, что подвела многих людей.Татьяна Волосожар и Федор Федотов упали во время выступления «Я не смогла сесть за руль, ехала домой, лежа на заднем сиденье, и продолжала надеяться, что все само пройдет и завтра я снова поеду на тренировку. Но если хочешь кого-то рассмешить, расскажи ему о своих планах. Утром я поняла, что не могу опираться на ногу, согнуть ее тоже было нереально. Чуда не случилось. Больница, МРТ, врач и диагноз: разрыв мениска. Нужна операция…»— рассказала Волосожар. «Мое расписание на декабрь и январь забито льдом: «Ледниковый», ледовые шоу, мастер-классы. Подвести столько людей, разрушить столько планов - это просто мой личный ад. Я так не умею. Но боль, которая неслась от колена куда-то в голову, при любой попытке опереться на ногу, отрезвляла. Какие коньки? Я в кроссовках еле иду. Близкие в один голос говорили: «снимайся с шоу, всё отменяй, угробишься». Я головой понимаю, что, возможно, так и надо сделать. Но столько людей… На меня рассчитывают коллеги. За нас голосуют зрители! Просто плюнуть на всё это??» — поделилась своими переживаниями спортсменка.Татьяна Волосожар и Максим Траньков с детьми во время крещения Теодора На обдумывание Татьяна Волосожар дала себе еще 2 дня. Большинство поклонников фигуристки пришли к мнению, что звездной маме необходимо заняться своим здоровьем, а не усугублять положение. Напомним, чемпионка выступает в шоу в паре с актером Федором Федотовым. Отметим, Татьяна Волосожар замужем за фигуристом, тренером Максимом Траньковым. Пара поженились 18 августа 2015 года. Свадьба была роскошной. А 16 февраля 2017 года спортсменка подарила мужу дочь. Девочку назвали Анжеликой. И 27 мая 2021 года фигуристы вновь стали родителями. На свет появился малыш Теодор. Татьяна Волосожар и Максим Траньков смогли создать семью, которую многие считают образцовой.