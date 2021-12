Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в команде

СTO децентрализованной биржи SushiSwap Джозеф Делонг сложил с себя полномочия, не добившись поддержки нынешней команды проекта сообществом.

In the interest of the Sushi Community I am resigning as CTO effective immediately. I very much enjoyed the things that we built together and will look back positively on this moment. pic.twitter.com/7pZsQuPgup — Joseph Delong (@josephdelong) December 8, 2021

Конфликт возник после неожиданного ухода руководителя проекта под ником 0xMaki, инициатором которого мог быть Делонг. С ним ушли и некоторые другие разработчики, вынесшие разногласия в публичную плоскость.

СTO SushiSwap назвал обвинения «абсурдной клеветой» и пригрозил покинуть проект при отказе наделить ключевых разработчиков «большей автономией».

Он вынес на рассмотрение сообщества предложение о выделении 200 000 SUSHI ($1,2 млн на момент написании) единовременно каждому из 19 разработчиков проекта. Но оно не получило поддержки. Из 97 проголосовавших более двух третей высказались против.

Делонг усомнился в том, что текущий хаос внутри SushiSwap можно нейтрализовать. Он рекомендовал вывести ключевые позиции за пределы ДАО с наделением эффективными механизмами по управлению командой.

«Опасайтесь самопровозглашенных лидеров из текущего состава проекта», — предупредил он.

I highly recommend the installation of a C-suite from outside the DAO and give them the tools to effectively manage a team. Be wary of any self proclaimed leaders arising from the current core team. — Joseph Delong (@josephdelong) December 8, 2021

Делонг напомнил о своем обещании передать все учетные записи следующему руководителю SushiSwap.

Now in my opinion is the time to bring together the community and move towards an effective resolution together.



I am standing by to dutifully hand over any accounts or information necessary to the next leader that is selected. — Joseph Delong (@josephdelong) December 8, 2021

Напомним, Банк международных расчетов назвал децентрализацию DeFi-протоколов иллюзией. Эксперты выразили уверенность, что возникнут случаи, когда проекты потребуют реорганизации или оценки.