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ТОП-20 фильмов с самым лучшим сценарием XXI века по версии Гильдии сценаристов США

ТОП-20 фильмов с самым лучшим сценарием XXI века по версии Гильдии сценаристов США
20 место — «Майкл Клейтон»

Автор сценария — Тони Гилрой.

19 место — «Трудности перевода»

Автор сценария — София Коппола. В 2004 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

18 место — «Дитя человеческое»

Автор сценария — Альфонсо Куарон. Вольная экранизация романа Филлис Дороти Джеймс.

17 место — «Она»

Автор сценария — Спайк Джонз. В 2014 году фильм получил премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

16 место — «Леди Бёрд»

Автор сценария — Грета Гервиг.

15 место — «На обочине»

Авторы сценария — Александр Пэйн, Джим Тейлор. Основа для сценария — одноименный роман Рекса Пикетта. Фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

14 место — «Семейка Тененбаум»

Авторы сценария — Уэс Андерсон, Оуэн Уилсон.

13 место — «Горбатая гора»

Авторы сценария — Дайана Оссана и Ларри Макмёртри. Сценарий написан на основе рассказа Энни Пру. В 2006 году фильм выграл «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

12 место — «Девичник в Вегасе»

Авторы сценария — Кристен Уиг и Энни Мумоло.

11 место — «Адаптация»

Автор сценария — Чарли Кауфман. Сценарий основан на книге «Похититель орхидей» Сьюзан Орлеан.

10 место — «Помни»

Автор сценария — Кристофер Нолан. Он написал сценарий на основе рассказа «Memento Mori» своего брата Джонатана. При этом рассказ был опубликован после выхода фильма.

9 место — «Почти знаменит»

Автор сценария — Кэмерон Кроу. В 2001 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

8 место — «Бесславные ублюдки»

Автор сценария — Квентин Тарантино.

7 место — «Нефть»

Автор сценария — Пол Томас Андерсон. Сценарий — вольная трактовка романа «Нефть!» Эптона Синклера.

6 место — «Лунный свет»

Автор сценария — Барри Дженкинс. Это экранизация пьесы Тарелла Элвина Маккрейни. В 2017 году фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

5 место — «Старикам тут не место»

Авторы сценария — Джоэл и Итан Коэны. Это адаптация романа «Старикам тут не место» Кормака Маккарти. В 2008 году фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

4 место — «Паразиты»

Автор сценария — Пон Чжун Хо. В 2020 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

3 место — «Социальная сеть»

Автор сценария — Аарон Соркин. Сценарий написан по мотивам книги Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». В 2011 году фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

2 место — «Вечное сияние чистого разума»

Авторы сценария — Чарли Кауфман, Мишель Гондри, Пьер Бисмут. В 2005 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

1 место — «Прочь»

Автор сценария — Джордан Пил. В 2018 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
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По материалам: Sivator

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