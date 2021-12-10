ТОП-20 фильмов с самым лучшим сценарием XXI века по версии Гильдии сценаристов США
Сегодня, 13:50
20 место — «Майкл Клейтон»
Автор сценария — Тони Гилрой.
19 место — «Трудности перевода»
Автор сценария — София Коппола. В 2004 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
18 место — «Дитя человеческое»
Автор сценария — Альфонсо Куарон. Вольная экранизация романа Филлис Дороти Джеймс.
17 место — «Она»
Автор сценария — Спайк Джонз. В 2014 году фильм получил премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
16 место — «Леди Бёрд»
Автор сценария — Грета Гервиг.
15 место — «На обочине»
Авторы сценария — Александр Пэйн, Джим Тейлор. Основа для сценария — одноименный роман Рекса Пикетта. Фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
14 место — «Семейка Тененбаум»
Авторы сценария — Уэс Андерсон, Оуэн Уилсон.
13 место — «Горбатая гора»
Авторы сценария — Дайана Оссана и Ларри Макмёртри. Сценарий написан на основе рассказа Энни Пру. В 2006 году фильм выграл «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
12 место — «Девичник в Вегасе»
Авторы сценария — Кристен Уиг и Энни Мумоло.
11 место — «Адаптация»
Автор сценария — Чарли Кауфман. Сценарий основан на книге «Похититель орхидей» Сьюзан Орлеан.
10 место — «Помни»
Автор сценария — Кристофер Нолан. Он написал сценарий на основе рассказа «Memento Mori» своего брата Джонатана. При этом рассказ был опубликован после выхода фильма.
9 место — «Почти знаменит»
Автор сценария — Кэмерон Кроу. В 2001 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
8 место — «Бесславные ублюдки»
Автор сценария — Квентин Тарантино.
7 место — «Нефть»
Автор сценария — Пол Томас Андерсон. Сценарий — вольная трактовка романа «Нефть!» Эптона Синклера.
6 место — «Лунный свет»
Автор сценария — Барри Дженкинс. Это экранизация пьесы Тарелла Элвина Маккрейни. В 2017 году фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
5 место — «Старикам тут не место»
Авторы сценария — Джоэл и Итан Коэны. Это адаптация романа «Старикам тут не место» Кормака Маккарти. В 2008 году фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
4 место — «Паразиты»
Автор сценария — Пон Чжун Хо. В 2020 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
3 место — «Социальная сеть»
Автор сценария — Аарон Соркин. Сценарий написан по мотивам книги Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». В 2011 году фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
2 место — «Вечное сияние чистого разума»
Авторы сценария — Чарли Кауфман, Мишель Гондри, Пьер Бисмут. В 2005 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
1 место — «Прочь»
Автор сценария — Джордан Пил. В 2018 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
По материалам: Sivator