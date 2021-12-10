Трейдер спрогнозировал рост цены биткоина к отметкам выше $56 000

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.

Всю неделю биткоин находится в рамках бокового диапазона, обозначенного ранее. Рассмотрим приоритетное направление движения первой криптовалюты на ближайшие дни и обозначим ключевые моменты, на которые необходимо обратить внимание.

С прошлого обзора подтвердилась гипотеза о формировании баланса после сильного импульса вниз. Рынок так работает, что после сильного импульса неизбежно идет сужение (узкий боковик). На данный момент диапазон справедливых цен — $51 150-$46 200. С наибольшей вероятностью всю следующую неделю мы увидим продолжение ротаций цены в рамках этого канала.

В долгосрочной перспективе после окончательного формирования зоны стоимости стоит ожидать движения цены BTC в восходящем направлении к отметкам $56 700. Именно там находится диапазон, из которого мы увидели выход в нисходящем направлении.

Присоединяться к восходящему движению можно только при формировании объема выше зоны стоимости и теста образовавшейся проторговки. На данный момент его глобальная структура не сломлена, о чем говорит как объемный анализ, так и Price Action.

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