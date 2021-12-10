Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Tunic выходит 16 марта 2022 года, игру сейчас можно опробовать бесплатно

Tunic выходит 16 марта 2022 года, игру сейчас можно опробовать бесплатно


Разработчики игры Tunic объявили дату релиза своего проекта, который является консольным эксклюзивом Xbox. Игра выходит 16 марта 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Tunic некоторые игроки и журналисты характеризуют как: «Zelda с лисой в главной роли». В Tunic предстоит исследовать огромный мир за крошечную лису. Игроки должны разгадывать различные загадки, собирать предметы, сражаться с монстрами. Ниже можно посмотреть геймплей Tunic в новом трейлере с анонсом даты релиза проекта.


Watch this video on YouTube

На приставках Xbox One и Xbox Series X | S сейчас игру Tunic можно опробовать бесплатно в рамках временной демо-версии.

TUNIC SGDemo

Исследуйте землю, наполненную утраченными легендами, древними силами и свирепыми монстрами, в TUNIC, изометрической игре-экшене о маленькой лисе в большом приключении.
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Борис Корчевников согласился жениться на пожилой актрисе
Борис Корчевников согласился жениться на пожилой актрисе
Мария Голубкина призналась, что хотела родить пятнадцать детей
Мария Голубкина призналась, что хотела родить пятнадцать детей
Дана Борисова жестко высказалась о Татьяне Булановой
Дана Борисова жестко высказалась о Татьяне Булановой
Татьяна Васильева высказалась о романах Прохора Шаляпина со старушками
Татьяна Васильева высказалась о романах Прохора Шаляпина со старушками
Анастасия Волочкова подставила себя вместо друзей
Анастасия Волочкова подставила себя вместо друзей
Григорий Лепс после 20 лет семейной жизни разводится с женой
Григорий Лепс после 20 лет семейной жизни разводится с женой
«Настоящий Next-gen»: геймплей демо-версии «Матрица: Пробуждение»
«Настоящий Next-gen»: геймплей демо-версии «Матрица: Пробуждение»
Сегодня Xbox проведет ID@Xbox Gathering с новыми игровыми анонсами
Сегодня Xbox проведет [email protected] Gathering с новыми игровыми анонсами
A Plague Tale: Requiem: новые скриншоты и описание игры — в Game Pass в день релиза
A Plague Tale: Requiem: новые скриншоты и описание игры — в Game Pass
Rumbleverse — новая «королевская битва» от Epic Games
Rumbleverse — новая «королевская битва» от Epic Games
Сравнение демо «Матрица: Пробуждение» на Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5
Сравнение демо «Матрица: Пробуждение» на Xbox Series X, Xbox Series S
Tunic выходит 16 марта 2022 года, игру сейчас можно опробовать бесплатно
Tunic выходит 16 марта 2022 года, игру сейчас можно опробовать

Топ на сегодня

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком

Еще по теме

Aspire: Ina’s Tale выйдет на Xbox уже 17 декабря, новый трейлер игры
На Xbox бесплатно можно опробовать игру Loot River
Опробуйте бесплатно игру The Last Oricru на Xbox Series X | S
Объявлена дата релиза CrossfireX — 10 февраля 2022 года