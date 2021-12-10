Tunic выходит 16 марта 2022 года, игру сейчас можно опробовать бесплатно





Разработчики игры Tunic объявили дату релиза своего проекта, который является консольным эксклюзивом Xbox. Игра выходит 16 марта 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Tunic некоторые игроки и журналисты характеризуют как: «Zelda с лисой в главной роли». В Tunic предстоит исследовать огромный мир за крошечную лису. Игроки должны разгадывать различные загадки, собирать предметы, сражаться с монстрами. Ниже можно посмотреть геймплей Tunic в новом трейлере с анонсом даты релиза проекта.

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На приставках Xbox One и Xbox Series X | S сейчас игру Tunic можно опробовать бесплатно в рамках временной демо-версии.

TUNIC SGDemo

Исследуйте землю, наполненную утраченными легендами, древними силами и свирепыми монстрами, в TUNIC, изометрической игре-экшене о маленькой лисе в большом приключении.

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