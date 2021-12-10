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Удобство и красота: подборка впечатляющих строений

Удобство и красота: подборка впечатляющих строений
Лифт Байлун в Китае — он поднимает туристов на смотровую площадку на вершине горы

По акведуку Понткисиллте в Великобритании можно одновременно и пройти, и проплыть

Подвесная железная дорога в Вуппертале, Германия. Была запущена 1 марта 1901 года

Вышка сотовой связи, замаскированная под кактус

Мост в Сан-Паулу, Бразилия

Мусоросжигательный завод на острове Амагер, Дания. На крыше завода находится склон для катания на лыжах

Кечутское водохранилище в Армении. Это водохранилище интересно формой своего места для слива воды. Оно выглядит как цветок, и его часто называют «маргариткой».

Водосточный желоб в Лондоне, который немного изменили для современных реалий

Мосты в китайском Чунцине, которые соединяют между собой два здания

Улицы с подогревом в городе Холланд, США

Эресуннский мост соединяет Копенгаген в Дании и Мальмё в Швеции

Тропа для туристов под мостом в Тайчжуне, Тайвань

Мост в Шанхае, сделанный в виде дракона

Экодук в Нидерландах, который позволяет животным безопасно перейти дорогу

Дома в датской коммуне Брённбю. Здесь люди могут снять домики на лето. Круглая форма района — это дань традиции. Раньше в центре датской деревни был колодец, вокруг которого строились дома.

В Миннеаполисе, США, существует система из переходов между зданиями, которая объединяет здания в районе 15 километров

Монорельс в южнокорейском дендрарии
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По материалам: Sivator

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