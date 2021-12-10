Удобство и красота: подборка впечатляющих строений

Лифт Байлун в Китае — он поднимает туристов на смотровую площадку на вершине горыПо акведуку Понткисиллте в Великобритании можно одновременно и пройти, и проплытьПодвесная железная дорога в Вуппертале, Германия. Была запущена 1 марта 1901 годаВышка сотовой связи, замаскированная под кактусМост в Сан-Паулу, БразилияМусоросжигательный завод на острове Амагер, Дания. На крыше завода находится склон для катания на лыжахКечутское водохранилище в Армении. Это водохранилище интересно формой своего места для слива воды. Оно выглядит как цветок, и его часто называют «маргариткой».Водосточный желоб в Лондоне, который немного изменили для современных реалийМосты в китайском Чунцине, которые соединяют между собой два зданияУлицы с подогревом в городе Холланд, СШАЭресуннский мост соединяет Копенгаген в Дании и Мальмё в ШвецииТропа для туристов под мостом в Тайчжуне, ТайваньМост в Шанхае, сделанный в виде драконаЭкодук в Нидерландах, который позволяет животным безопасно перейти дорогуДома в датской коммуне Брённбю. Здесь люди могут снять домики на лето. Круглая форма района — это дань традиции. Раньше в центре датской деревни был колодец, вокруг которого строились дома.В Миннеаполисе, США, существует система из переходов между зданиями, которая объединяет здания в районе 15 километровМонорельс в южнокорейском дендрарии