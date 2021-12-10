В Балаганске в начале 2022 года откроют детский сад на 110 мест

В Балаганске в начале 2022 года в откроют детский сад на 110 мест, его уже сдали в эксплуатацию. Сметная стоимость строительства — 122 630 800 рублей, объект строили в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования». Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — в сентябре в ходе рабочей поездки он проверил выполнение новым подрядчиком строительно-монтажных работ. Новый контракт на строительство детского сада администрация Балаганского района заключила в июле 2021 года. Прошлый подрядчик нарушил сроки и договор был расторгнут, передает пресс-служба правительства Иркутской области.

В 2021 году по нацпроекту «Демография» в Иркутской области открыты шесть детских садов это два садика в Ангарске на 260 и 220 мест, детский сад на 140 мест в деревне Ревякина Иркутский район, 140 мест в Тулуне, 120 мест в Жигалово, 110 мест в Куйтуне.

6 декабря, Игорь Кобзев и замминистра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев обсудили реализацию национальных проектов в регионе. Губернатор сообщил, что в Приангарье ведется строительство детских садов с общим количеством более двух тысяч мест. Возводятся объекты дошкольного образования в Саянске (детский сад на 150 мест), Тайшете на 120 мест, и в Иркутске на 220 мест в микрорайоне Лесной. Заканчиваются работы по строительству четырех детских садов с общим количеством мест — 540 в Тулуне (микрорайон Березовая Роща) и в Братском районе (поселок Шумилово), а также в Иркутском районе.

В Балаганске в ноябре откроют детский сад на 110 мест

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