В Чуне пенсионерка напала на 83-летнюю бабушку с топором и получила восемь лет колонии

Чунский районный суд вынес приговор в отношении 62-летней местной жительницы. Подсудимая совершила разбойное нападение на 83-летнюю бабушку, сообщается на сайте суда.

Используя топор в качестве оружия и причинив тяжкий вред здоровью пострадавшей, женщина требовала у своей жертвы деньги и хотела похитить имущество из квартиры. Однако потерпевшая, несмотря на свой возраст, оказала сопротивление. Преступный умысел не удалось довести до конца.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью. Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.