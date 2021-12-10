В Иркутске экс-военнослужащего осудили условно за надпись «Ингушетия» на спинах сослуживцев

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил бывшего солдата-срочника Рамзана Албакова к двум годам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока за угрозы при нанесении слова «Ингушетия» на спины сослуживцев. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Следствие установило, что военнослужащий угрожал срочникам «физической расправой», если они не согласятся, чтобы он написал на их спинах пеной для бритья слово «Ингушетия». После этого он сфотографировался на фоне сослуживцев и выложил снимки в социальных сетях. Албакова признали виновным в неуставных отношениях и возбуждении ненависти с использованием интернета.