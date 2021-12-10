В Иркутской области откроют семейный многофункциональный центр

Иркутская область станет участником пилотного проекта «Семейные многофункциональные центры». Это новая модель сопровождения семей в России. Проект будут отрабатывать всего в нескольких регионах, рассказал на своей странице в «Инстаграм» губернатор Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев:

—Такие многофункциональные центры направлены на помощь семьям в сложной ситуации, многодетным, семьям, в которых воспитывают детей-инвалидов, сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. В одном месте они смогут получить весь необходимый комплекс услуг, поддержку и сопровождение.

Как сообщил глава региона, предложение стать участником проекта прозвучало на встрече министра соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова с председателем правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Мариной Гордеевой. «Наш регион - постоянный партнер Фонда, активно поддерживаем и развиваем его инициативы. Приятно, что нашему региону оказано доверие в реализации нового масштабного проекта», - говорится в сообщении.

Новый для города проект сопровождаемого проживания людей с особенностями здоровья реализуют и в Ангарске . Там открылась квартира, оборудованная для инвалидов с ментальными нарушениями. В нее уже заселился молодой мужчина, в сопровождении специалистов он осваивает навыки самостоятельного проживания. Его трудоустроили в Ангарский психоневрологический интернат.

Продолжается работа по уже существующим программам поддержки семей в трудной ситуации. С начала года в регионе заключили 8153 социальных контракта. Делегация Иркутской области побывала в Нижегородской области для обмена опытом. Там механизм соцконтрактов успешно работает второй год.