Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутской области появится карта опасных для детей мест

Жителей Иркутской области приглашают поучаствовать в создании карты опасных мест для посещения детьми. В нее войдут заброшенные и недостроенные здания, промышленные зоны и другие опасные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Татьяна Афанасьева, полномоченный по правам ребенка в Иркутской области:
– Данная инициатива продиктована самой жизнью. За последние годы значительно выросло количество случаев гибели и травмирования детей на стройках, в заброшенных промзонах, аварийных и бесхозных строительных объектах. Нередки случаи, когда именно там совершаются преступления в отношении детей, так как эти места притягивают не только несовершеннолетних, но и лиц с противоправным поведением.

К началу 2022 года планируется представить данные всем муниципальным образованиям Иркутской области. Один раз в полугодие «Карта опасных мест для посещения детьми» будет обновляться. Информацию о таких местах жители региона могут присылать на электронную почту.

В аппарате детского омбудсмена отметили, что по каждому опасному объекту ведется работа с собственником и администрацией муниципального образования по организации охраны. Часть объектов уже оградили, закрыли, выставили охрану или снесли. Но большинство опасных объектов находятся на частной территории или в частной собственности. Это значит, что просто взять и снести их нельзя. Необходимо вести работу с собственником, побуждая его достроить объект или обеспечить охранную систему, препятствующую проникновению посторонних.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Polygon поглотил стартап Mir Protocol. Сумма сделки — $400 млн
Polygon поглотил стартап Mir Protocol. Сумма сделки — $400 млн
СМИ: олигарх Коломойский обустроил крупную майнинг-ферму на Запорожском заводе ферросплавов
СМИ: олигарх Коломойский обустроил крупную майнинг-ферму на
OTC-платформа криптодеривативов Paradigm привлекла $35 млн
OTC-платформа криптодеривативов Paradigm привлекла $35 млн
Конкурс ForkLog и ChessNFT: выиграй «шахматный» NFT
Конкурс ForkLog и ChessNFT: выиграй «шахматный» NFT
Основатель Ark Invest не исключила роста цены биткоина до $550 000
Основатель Ark Invest не исключила роста цены биткоина до $550 000
Редкий NFT из коллекции CryptoPunks продали за рекордные $10,3 млн
Редкий NFT из коллекции CryptoPunks продали за рекордные $10,3 млн
17 фотографий, на которые нужно посмотреть несколько раз, чтобы разобраться, что там происходит
17 фотографий, на которые нужно посмотреть несколько раз, чтобы
Гороскоп на 2022 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2022 год от Анжелы Перл
Анна Седокова призналась, что расставаться нужно уметь
Анна Седокова призналась, что расставаться нужно уметь
Иркутская область направила в Госдуму 25 предложений по закону о QR-кодах
Иркутская область направила в Госдуму 25 предложений по закону о
Полковник юстиции Екатерина Фролова назначена советником мэра Иркутска
Полковник юстиции Екатерина Фролова назначена советником мэра Иркутска
В Иркутской области появится карта опасных для детей мест
В Иркутской области появится карта опасных для детей мест

Топ на сегодня

Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской

Еще по теме

В Иркутской области открылись три детских сада
Без предъявления QR-кода адвокатов не пускают в исправительные учреждения Иркутской области
Автобус с детьми слетел в кювет по дороге из Иркутска в Ангарск
Правительство Иркутской области отправило в отставку министра ЖКХ