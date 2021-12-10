В Иркутской области появится карта опасных для детей мест

Жителей Иркутской области приглашают поучаствовать в создании карты опасных мест для посещения детьми. В нее войдут заброшенные и недостроенные здания, промышленные зоны и другие опасные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Татьяна Афанасьева, полномоченный по правам ребенка в Иркутской области:

– Данная инициатива продиктована самой жизнью. За последние годы значительно выросло количество случаев гибели и травмирования детей на стройках, в заброшенных промзонах, аварийных и бесхозных строительных объектах. Нередки случаи, когда именно там совершаются преступления в отношении детей, так как эти места притягивают не только несовершеннолетних, но и лиц с противоправным поведением.

К началу 2022 года планируется представить данные всем муниципальным образованиям Иркутской области. Один раз в полугодие «Карта опасных мест для посещения детьми» будет обновляться. Информацию о таких местах жители региона могут присылать на электронную почту.

В аппарате детского омбудсмена отметили, что по каждому опасному объекту ведется работа с собственником и администрацией муниципального образования по организации охраны. Часть объектов уже оградили, закрыли, выставили охрану или снесли. Но большинство опасных объектов находятся на частной территории или в частной собственности. Это значит, что просто взять и снести их нельзя. Необходимо вести работу с собственником, побуждая его достроить объект или обеспечить охранную систему, препятствующую проникновению посторонних.