В Конгрессе США прошли слушания с участием топ-менеджеров криптоиндустрии

8 декабря топ-менеджеры криптовалютной индустрии выступили в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Мнения политиков об отрасли разделились, однако участники слушаний отметили «высокий уровень вовлеченности» конгрессменов.

Повесткой заседания на тему «Цифровые активы и будущее финансов: понимание вызовов и преимуществ финансовых инноваций» стали вопросы касательно биткоин-бирж, эмиссии стейблкоинов, проблем регулирования цифровых активов, а также политики федеральных ведомств.

На слушаниях выступили CEO Circle Джереми Аллэйр, CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид, CEO Bitfury Брайан Брукс, CEO Paxos Чарльз Каскарилья, CEO Stellar Development Foundation Денель Диксон, а также CFO Coinbase Global Алесия Хаас.

Если в прошлом подобные заседания были в основном сосредоточены вокруг использования биткоина в преступных целях, на слушаниях в среду политики интересовались фундаментальной технологией, а также потенциалом цифровых активов.

«Web 3.0 может расширить возможности каждого», — заявил представитель Энтони Гонсалес.

Он отметил, что неспособность американских регуляторов прийти к единому мнению касательно надзора за рынком криптовалют мешает развитию отраслевых компаний. Представители индустрии согласились с политиком и призвали Конгресс уточнить полномочия ведомств вроде SEC и CFTC, а также разрешить эмитентам стейблкоинов стать частью существующей банковской системы.

«Если куча потребителей хочет инвестировать в биткоин-ETF, почему мы им это запрещаем?», — задал коллегам вопрос представитель Брайан Стай.

Стайл также обратился к Алесии Хаас — он спросил CFO Coinbase, пыталась ли компания узнать у SEC, почему агентство пригрозило ей судебным преследованием в случае запуска криптосберегательных счетов.

«Мы спрашивали, но до сих пор не получили ясного ответа, почему наш продукт не может быть выпущен», — ответила она.

Выражая опасения касательно влияния майнинга на экологию, а также недостаточного этнического и гендерного многообразия в отраслевых компаниях члены Демократической партии высоко оценили потенциал криптовалют, назвав их более дешевой альтернативой существующей банковской системе.

Однако некоторые участники выразили более радикальное мнение. Представитель Брэд Шерман обвинил индустрию в «пренебрежительном отношении» к власти и заявил, что отрасль получает поддержку от влиятельных лиц с Уолл-стрит.

Шерман упрекнул Coinbase в том, что компанию представляет Хаас, а не ее глава Брайан Армстронг. Конгрессмен предположил, что последнему в конечном итоге придется дать показания, как это сделал CEO Meta Марк Цукерберг.

Политик также призвал регуляторов «защитить инвесторов», если Конгресс не сможет принять «значимое» законодательство в этой сфере.

Генеральный директор Bitfury Брайан Брукс, ранее возглавлявший OCC, обратился к конгрессменам с просьбой не ограничиваться инвестиционным аспектом отрасли. Он подчеркнул, что существующая финансовая система не лишена недостатков, а блокчейн может исправить их.

«Разве мы не должны серьезно отнестись к такой возможности? Алгоритмы и программное обеспечение с открытым исходным кодом, которые исключат из системы человеческие ошибки, жадность, халатность, мошенничество и предвзятость, могут сделать ее лучше. Даже если появляются новые риски, которые необходимо изучать и регулировать», — сказал он.

С ним согласился Сэм Бэнкман-Фрид, который добавил, что криптовалюты могут решить многие из тех проблем, которые уже обозначил Конгресс:

«Количество людей во всем мире, не имеющих доступа к банковским услугам, свидетельствует о несправедливости [финансовой] системы. Криптовалюты потенциально действительно могут решить эту проблему».

Представитель Александрия Окасио-Кортес заметила, что предложенная индустрией блокчейна структура не похожа на новую финансовую систему, а скорее является «расширением» существующей. Соответствующий вопрос она задала Джереми Аллэйру, который выступал после главы FTX.

«Я действительно считаю, что мы создаем новый уровень глобальной экономической инфраструктуры», — ответил он.

После слушаний Аллэйр назвал уровень вовлеченности политиков «очень высоким» и отметил их стремление к взаимодействию. Он заявил, что остался доволен заседанием, поскольку увидел у Конгресса «искреннее желание рассмотреть и решить некоторые критические вопросы».

«В некоторых отношениях, я думаю, это был поворотный момент в политическом взаимодействии касательно этой важнейшей области экономической инфраструктуры. Уверен, в будущем нас ждет большее», — заключил он.

Бэнкман-Фрид также назвал заседание «продуктивным». По его словам, он ожидал встретиться с «враждебным» отношением, однако вместо этого поучаствовал в «полезной дискуссии».

Юрист Джек Червински заявил, что заседание стало «самым позитивным, конструктивным и двухсторонним публичным мероприятием», которое он когда-либо видел в Конгрессе. Он назвал слушания «свидетельством эффективности взаимодействия индустрии и сообщества в Вашингтоне».

Напомним, в ноябре Сенат США запросил информацию от эмитентов стейблкоинов о принципах их работы.