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В Кремле занялись составлением документа для США и НАТО о безопасности в Европе

В Кремле занялись составлением документа для США и НАТО о безопасности в Европе

В Кремле готовят документ, который позволит комплексно презентовать Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам Америки видение Москвы по вопросу безопасности в Европе. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков заметил: работа будет проведена крайне оперативно, в течение недели, поскольку Владимир Путин обещал это Джо Байдену.

"В свою очередь президент США говорил о том, что если говорить вообще о субстанциях, которые касаются Североатлантического альянса, то он бы предпочел привлекать к диалогу ряд стран НАТО", – цитирует его "Коммерсант".

Как сообщал Ruposters, ранее в МИД России сочли неутешительной общую тенденцию отношений с Западом. Если так пойдет и дальше, ситуация начнет напоминать Карибский кризис, считает замглавы ведомства Константин Рябков.

Ранее восточном фланге НАТО пришли в ярость из-за планов президента США Джо Байдена вести диалог с Россией. При этом на Западе рассматривают возможность предоставления Москве гарантий безопасности.

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По материалам: uposters.ru

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