В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий

В Москве на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина открылся первый детский технопарк креативных индустрий «Косыгин парк», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В нем ребята смогут пройти обучение по направлениям «3D-дизайн», «Цифровая мода», «Инновационные материалы для легкой промышленности», «Технологии виртуальной и дополненной реальности».

«Косыгин парк» стал 20-м детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12‒17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий», – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Партнерами технопарка стали крупные технологические компании, модные дома, производители одежды и обуви. Занятия будут вести преподаватели РГУ имени А.Н. Косыгина и эксперты.

