Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий

В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий

В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий

В Москве на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина открылся первый детский технопарк креативных индустрий «Косыгин парк», сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

В нем ребята смогут пройти обучение по направлениям «3D-дизайн», «Цифровая мода», «Инновационные материалы для легкой промышленности», «Технологии виртуальной и дополненной реальности».

«Косыгин парк» стал 20-м детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12‒17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий», – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. 

Партнерами технопарка стали крупные технологические компании, модные дома, производители одежды и обуви. Занятия будут вести преподаватели РГУ имени А.Н. Косыгина и эксперты.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

День Конституции Российской Федерации можно картинкой и стихотворением поздравить друзей
День Конституции Российской Федерации можно картинкой и
Модный дайджест: от косметики в стиле "Эмили в Париже" до нового бренда Надежды Оболенцевой
Модный дайджест: от косметики в стиле "Эмили в Париже" до
Dustborn
Dustborn
Проект будущего СИЗО во Львове
Проект будущего СИЗО во Львове
Решение конфликтов с детьми обсудили на родительском онлайн-собрании под эгидой Минпросвещения России
Решение конфликтов с детьми обсудили на родительском онлайн-собрании
В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий
В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий
Подведены итоги реализации проекта «Без срока давности» в 2021 году
Подведены итоги реализации проекта «Без срока давности» в 2021 году
Школьников приглашают к участию в экологическом конкурсе «7Я»
Школьников приглашают к участию в экологическом конкурсе «7Я»
Российская сборная поборется за победу на международной олимпиаде по информатике
Российская сборная поборется за победу на международной олимпиаде по
Студенты педагогических специальностей покажут мастерство на профессиональных конкурсах в Забайкалье
Студенты педагогических специальностей покажут мастерство на
Илон Маск продал акции Tesla на $1 млрд
Илон Маск продал акции Tesla на $1 млрд
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму

Топ на сегодня

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в команде
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в

Еще по теме

В Москве в технопарке РГСУ для школьников проведут онлайн-курсы по инженерным направлениям
В столице начал работу детский технопарк «Московский транспорт»
Гройсман: Украинские «креативщики» удерживают высокие позиции на мировом рынке
В Москве заработает третий детский технопарк