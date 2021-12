В МВФ предупредили о «системных» рисках со стороны криптовалют

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о «системных» рисках для финансовой стабильности со стороны растущего криптовалютного сектора и призвал к «всеобъемлющему, последовательному и скоординированному» регулированию отрасли.

Crypto’ $2.5 trillion market value shows the significance of innovations like blockchain—and reflects that it's overvalued. Our #IMFBlog explains how regulation can safeguard financial stability. https://t.co/ZIZ6ggxuIu pic.twitter.com/tB1wVizCrV