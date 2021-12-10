В МВФ предупредили о «системных» рисках со стороны криптовалют

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о «системных» рисках для финансовой стабильности со стороны растущего криптовалютного сектора и призвал к «всеобъемлющему, последовательному и скоординированному» регулированию отрасли.

Crypto’ $2.5 trillion market value shows the significance of innovations like blockchain—and reflects that it's overvalued. Our #IMFBlog explains how regulation can safeguard financial stability. https://t.co/ZIZ6ggxuIu pic.twitter.com/tB1wVizCrV — IMF (@IMFNews) December 9, 2021

«Хотя рыночная капитализация практически в $2,5 трлн указывает на значительную экономическую ценность основополагающих технологических инноваций вроде блокчейна, она также может указывать на возникновения пузыря в условиях завышенных оценок. Действительно, ранняя реакция на штамм “омикрон” включала значительную распродажу на рынке криптовалют», — говорится в опубликованной 9 декабря статье.

Специалисты МВФ отметили необходимость создания международных стандартов регулирования отрасли цифровых активов, чтобы исключить связанные с ними риски. Они также рекомендовали развивать «благоприятную среду для полезных продуктов и приложений на базе криптовалют».

Авторы статьи считают, что поставщики связанных с цифровыми активами услуг должны быть лицензированы или авторизованы, а ориентированные на инвестиции продукты — должны быть разграничены с платежными. Первые, по их мнению, должны регулироваться как ценные бумаги, вторые — подпадать под надзор центральных банков или органов, ответственных за платежную сферу.

В МВФ подчеркнули риски «криптоизации» развивающихся рынков и экономик, где цифровые активы «заменяют национальную валюту». Специалисты также заметили, что международный характер проектов этой сферы затрудняет регулирование и контроль.

Ранее МВФ предупредил о «рисках заражения» глобальной экономики из-за стейблкоинов.

В ноябре учреждение призвало к усилению регулирования криптовалют, поскольку рост индустрии «создает ряд рисков и проблем для финансовой стабильности».

Напомним, в том же месяце МВФ повторно раскритиковал Сальвадор за решение признать биткоин официальной денежной единицей.