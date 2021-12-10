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В Нигерии призвали внести ясность в регулирование криптовалют

В Нигерии призвали внести ясность в регулирование криптовалют


Неопределенность в регулировании криптовалют рискует лишить правительство и граждан возможности максимально использовать возможности этой технологии. Об этом заявил министр национального планирования и бюджета Нигерии Клем Агба, пишет Bloomberg.


Чиновник обратил внимание на отсутствие ясности в вопросе надзора над цифровыми активами в зависимости от их трактовки как ценных бумаг и валют.


5 февраля Банк Нигерии предписал коммерческим банкам закрыть счета компаний, работающих с цифровыми активами. В конце марта представитель ЦБ Адаму Ламтек заявил, что регулятор не запрещал местным жителям покупать и продавать биткоин, а меры касались только финансовых учреждений.


Сенат Нигерии потребовал от управляющего центробанком Годвина Эмефиеле объяснить введенные ограничения. 


В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии пообещала разработать правила регулирования нового класса активов.


«Поскольку существующие законы не могут прямо указывать, кто обладает соответствующими полномочиями […] может возникнуть необходимость в дополнительном органе, который возьмет на себя эту роль [по надзору за криптовалютами]», — заявил Агба.


Напомним, в октябре власти страны объявили о запуске CBDC. Предполагается, что цифровая найра дополнит наличные деньги и принесет пользу гражданам, местной экономике и трансграничной торговле.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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