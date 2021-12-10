В округе №11 Иркутска благоустроили дворы и отремонтировали часть улиц

Депутат Думы города Иркутска по избирательному округу №11 Андрей Стрельцов отчитался о проделанной в 2021 году работе. За это время в округе благоустроили территории, отремонтировали некоторые дороги, организовали общественные мероприятия, нескольким жителям оказали адресную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Думы города Иркутска.

Дороги, парковочные карманы и тротуары сделаны по улицам Карла Либкнехта, 214, 7-я Советская и 6-я Советская между домами 18А и 18Б. Провели ямочный ремонт на улицах Красных Мадьяр, Лебедева-Кумача, Партизанская, Лопатина, Александра Невского. Оградили газоны на улицах Волжская, 20; Партизанская, 87; Лыткина, 2А.

Андрей Стрельцов:

– В 2021 году применена очень правильная, с моей точки зрения, и полезная схема выделения денег на округ. На каждую депутатскую территорию было выделено 10 миллионов рублей в честь юбилея Иркутска, а депутаты вместе с жителями решили, на какие объекты их направить. В нашем округе это позволило благоустроить несколько дворов и решить проблемы комплексно.

Благоустроены дворовые и придомовые территории на улице Пискунова, 44; Лыткина, 2А; 6-я Советская, 18А/1, 2, 3; Александра Невского, 91. Приобретено и установлено оборудование на детских и спортивных площадках по адресам: Пискунова, 44, 46, 48; Байкальская, 102; Лопатина, 4 и 8. Восстановлено водоотведение канавы на Байкальской, 58В, Г, Д. Установлены столбы уличного освещения на улице Седова, 25.

Андрей Стрельцов:

– Самый главный объект, который сделан в этом году – дворы на Пискунова, 44 и Байкальской, 102. Там проведено благоустройство придомовой территории – отремонтировали проезжую часть, сделали тротуары, газоны, ограждения и так далее. Вместе с тем демонтировали старую детскую площадку и переделали футбольное поле, которое, по сути, было просто участком, отсыпанным гравием. С жителями были согласованы все изменения, с их помощью сделан дизайн-проект. Так появились спортивная площадка для игр в мини-футбол, площадка с различными тренажерами и детский игровой комплекс.

Андрей Стрельцов помог 32 семьям округа собрать детей к 1 сентября, а школе №26 – приобрести световое оборудование. Кроме того, проводились бесплатные зарядки для всех желающих на площади 50-летия Октября, организованы субботник на улице Карла Либкнехта, 132 и спортивное мероприятие «Футбол на снегу» на улице Байкальская, 102.