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В РФ разработали нормы для конфискации криптовалют

В РФ разработали нормы для конфискации криптовалют


Генпрокуратура РФ работает над законами, регулирующими обращение криптовалют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Игоря Краснова.


Уже подготовлены нормы, которые позволят признавать цифровые активы предметом преступления и конфисковывать их.


"Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации", — сказал Краснов.


Генпрокурор отметил, что судебная практика по уголовным делам, как правило, признает цифровые валюты имуществом, то есть предметом взятки, однако этого недостаточно для формирования единого и устойчивого правоприменения. 


"Этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве", — объяснил он.


Напомним, в ноябре Генпрокуратура РФ подготовила законопроект о признании криптовалют и других виртуальных активов имуществом для производства в рамках Уголовного кодекса.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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