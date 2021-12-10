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В телеграм-каналах обсуждают ссору Ксении Собчак с Полиной Киценко и Яной Рудковской на гала-вечере Натальи Водяновой

В телеграм-каналах обсуждают ссору Ксении Собчак с Полиной Киценко и Яной Рудковской на гала-вечере Натальи Водяновой

Размеренные торги на аукционе в рамках гала-вечера благотворительного фонда Натальи Водяновой, который прошел вчера в Москве, судя по всему, сопровождались не только стуком молоточка, но и светским шипением. Так, во время мероприятия ведущая Ксения Собчак решила подколоть Полину Киценко, которая была в числе гостей.

Полина Киценко фотографируется. Собственно, на благотворительных мероприятиях она только это и делает,

— процитировали ее в телеграм-канале "Татлер-батлер".


Ксения Собчак

Через этот же светский рупор Киценко выдала и свой ответ, заявив, что на марафонах "Бегущие сердца", которые были придуманы ей вместе с Водяновой в помощь фонду "Обнаженные сердца", она за шесть лет насобирала 220 миллионов рублей.

Этот комментарий Собчак тоже не оставила без ответа и припомнила Киценко многие грехи, включая финансовые катастрофы разоренного магазина "Подиум" и взятые в долг (но не выплаченные обратно) деньги у светских знакомых.

Ты, Полина, не только помогала собирать на марафон, чтобы быть поближе к имени Водяновой, но еще, например, оставила после себя в "Подиуме" огромное количество разоренных фирм, которым по итогу не выплатили денег. А в 2017 году после марафона твой супруг приходил к мужу совладелицы клубов Galladance Оли Панченко Яше и взял у него в долг 100 тысяч долларов, которые не отдал до сих пор. Сказал, что позарез нужны деньги "отдать в фонд", так как собранные на марафоне они уже потратили. Звучало дико тогда, звучит так и сейчас. Лучшее, что в твоем случае можно делать — не стремиться к публичности. Все, кто в Москве давно, знают, что ваша с мужем публичность всегда связана с какими-нибудь кинутыми "дольщиками". И все это прекрасно знают, просто интеллигентно молчат,

— написала Ксения в своем телеграм-канале.


Полина Киценко

На обличительную речь откликнулись в телеграм-канале "Божена", где добавили несколько штрихов к портрету Киценко.

Добавим, что в компании Полины Киценко сотрудники жаловались на нестерпимо токсичную атмосферу, постоянный страх увольнения и невозможность сработаться с хозяйкой из-за ее тяжелейшего характера. Причем об этом знали почти все, и как только появлялась новая вакансия, не ходили даже на собеседования,

— написали там.

Телеграм-канал "Героиня Татлера" также сообщил, что поскандалить в этот вечер Ксения якобы успела и с Яной Рудковской. Но "Голубь мира" (так называется телеграм-канал Яны) принес благую весть: скандала не было, это они "смешно шутили весь вечер". В качестве доказательства Яна опубликовала совместную фотографию.


Наталья Водянова, Яна Рудковская и Ксения Собчак

Яне Ксения пока не ответила. Но в телеграм-канале "Антиглянец" отметили, что Рудковская является, пожалуй, самым открытым врагом Киценко.

Не простила кинутых Полиной друзей, производителей пуховиков Odri, которым сама Полину и порекомендовала,

— написали в "Антиглянце"


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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