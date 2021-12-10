Вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца 2021 года

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавиурса начнется в России до конца 2021 года. Прививку будут ставить препаратом «Спутник М», сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«До конца года первую вакцинацию проведем среди подростков по всей России», - цитирует ТАСС министра.

В ноябре Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая предназначена для подростков от 12 до 17 лет включительно. Вакцина двухкомпонентная, вводится с интервалом в 21 день.

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков

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