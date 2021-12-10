Вертолет совершил жесткую посадку на границе Иркутской области и Бурятии

Частный вертолет GAR-316B совершил жесткую посадку на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 10 декабря вертолет летел по маршруту село Смоленщина (Иркутская область) – село Выдрино (Республика Бурятия). Около 10:33 вертолет осуществил жесткую посадку в 10 километрах от берега реки Снежная в районе границы Иркутской области и Республики Бурятия, точное место посадки вертолета устанавливается.

На борту вертолета находился командир воздушного судна, который сейчас эвакуирован с места происшествия. Он не пострадал. Вертолет частично разрушен. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.