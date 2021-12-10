Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз

Любимый мужчина актрисы Екатерины Варнавы, Александр Молочников сделал ей необычный подарок прямо на сцене театра. Сегодня артистке исполняется 37. В честь этого события ее поздравил избранник — режиссер Александр Молочников. Кинодеятель публично признался в сильных чувствах к артистке. Молочников посвятил в соцсети пост избраннице, в котором рассказал ей о своей любви. «У одного варана (очень мной любимого), сегодня день рождения! Очень опасное и очень нежное существо! Будьте бдительны при встрече — это самый добрый, не эгоистичный, сверх энергичный, гомерически смешной и повышено эротичный, редкий вид из Красной книги. Люблю тебя», — отметил 29-летний Александр. Именинница с юмором отреагировала на теплые слова возлюбленного. «Ты же знаешь, почему вараны так долго смотрят на свою жертву?!» — парировала Екатерина. Напомним, роман Кати Варнавы и Александра Молочникова длится больше года. Между влюбленными восьмилетняя разница в возрасте. По признанию артистки, порой это ей очень мешало наслаждаться отношениями. «Когда тебе десять тысяч раз говорят: «Она в 36 лет или 40, или 45 вышла в таком платье. А вот ей столько лет, а ему! Они встречаются...» Я выкладываю фотографию с Сашей — и все пишут: «Красивый сын». Я даже к зеркалу подхожу и думаю: «Ну прям сын? Ну, может быть, хотя бы младший брат? Нет же. Я вроде не выгляжу прям настолько взрослой», — сетовала Катя в интервью YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».