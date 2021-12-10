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Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Любимый мужчина актрисы Екатерины Варнавы, Александр Молочников сделал ей необычный подарок прямо на сцене театра. Сегодня артистке исполняется 37. В честь этого события ее поздравил избранник — режиссер Александр Молочников. Кинодеятель публично признался в сильных чувствах к артистке. Молочников посвятил в соцсети пост избраннице, в котором рассказал ей о своей любви. «У одного варана (очень мной любимого), сегодня день рождения! Очень опасное и очень нежное существо! Будьте бдительны при встрече — это самый добрый, не эгоистичный, сверх энергичный, гомерически смешной и повышено эротичный, редкий вид из Красной книги. Люблю тебя», — отметил 29-летний Александр. Именинница с юмором отреагировала на теплые слова возлюбленного. «Ты же знаешь, почему вараны так долго смотрят на свою жертву?!» — парировала Екатерина. Напомним, роман Кати Варнавы и Александра Молочникова длится больше года. Между влюбленными восьмилетняя разница в возрасте. По признанию артистки, порой это ей очень мешало наслаждаться отношениями. «Когда тебе десять тысяч раз говорят: «Она в 36 лет или 40, или 45 вышла в таком платье. А вот ей столько лет, а ему! Они встречаются...» Я выкладываю фотографию с Сашей — и все пишут: «Красивый сын». Я даже к зеркалу подхожу и думаю: «Ну прям сын? Ну, может быть, хотя бы младший брат? Нет же. Я вроде не выгляжу прям настолько взрослой», — сетовала Катя в интервью YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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