Все суперлуния 2022 года

Вадим Карасев

Существует целая масса важных астрологических событий, связанных с Луной. Одно из таких событий — суперлуние. Астрологи рассказали о том, в какие из дней 2022 года оно произойдет.

Суперлунием называется Полнолуние, при котором Луна находится в перигее, то есть максимально близко к Земле. Увеличивается ее светимость, диск Луны становится больше. Помимо этого усиливается энергия самого ночного светила. Это значит, что в большинстве случаев суперлуния являются негативными днями, но это не всегда так. Старайтесь в такие периоды пользоваться талисманами удачи и оберегами. Всего в 2022 году произойдет три подобных события.

14 июня — Суперлуние в Стрельце

Полная Луна в Стрельце не является очень опасной, но ее максимальное приближение к Земле в этот день будет точно не самым благоприятным. Астрологи советуют 14 июня избегать выездов из города, резкой смены обстановки, а также дорогостоящих покупок в интернете. Лучше всего заниматься спокойными домашними делами и рабочими обязанностями. Последнее будет более актуальным, ведь 14 июня выпадает на вторник.

13 июля — суперлуние в Козероге

Это будет день сильного энергетического диссонанса, так как стихия Земли, представленная Козерогом, крайне неудачно сочетается с полной и очень активной Луной. Из-за сильного приближения Луны к Земле негативная энергия светила будет более опасной, чем обычно. Это значит, что в этот день лучше не заниматься сложными делами. Лучше посвятить как можно больше времени отдыху.

12 августа — суперлуние в Водолее

Полная Луна в Водолее — одна из самых спокойных. В целом этот день нельзя назвать неблагоприятным, но астрологи настоятельно рекомендуют ограничить себя самыми неотложными делами. Скорее всего, в этот день нас всех ждет большой творческий подъем, но делать что-то новое и пытаться воплотить в жизнь какие-то идеи не стоит. В этот день нежелательно рисковать, тратить много денег, выяснять отношения с близкими и коллегами по работе.