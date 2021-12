WhatsApp в тестовом режиме разрешил криптовалютные переводы

Вадим Карасев

WhatsApp в скором времени планирует запустить для пользователей из США функцию быстрой отправки криптовалюты. В приложение интегрируют электронный кошелек Novi, пишет MacRumors со ссылкой на главу компании Novi Стефана Казриэля.

Таким образом, мессенджер позволит людям напрямую отправлять и получать деньги. Сейчас это возможно лишь для ограниченного круга американских юзеров. По словам Казриэля, перевести средства будет "так же просто, как и отправить сообщение".

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7

— Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021

Для этого пользователю понадобится лишь нажать на кнопку со знаком плюс, а затем выбрать в меню пункт "Оплата". Компания пообещала не устанавливать комиссионный сбор и ограничения на использование функции. Включение электронного кошелька Novi в программу никак не повлияет на сквозное шифрование личных сообщений.

В США WhatsApp хочет сосредоточиться на развитии криптовалютных платежей и Novi. В мире владельцы мессенджера пока предлагают совершать платежи в традиционных фиатных деньгах.

