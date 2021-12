Wonder Woman от Monolith Productions — первые детали проекта





В рамках The Game Awards 2021 студия Monolith Productions анонсировала свой новый проект — игру по вселенной DC про Чудо-Женщину, которая так и называется: Wonder Woman.

На данный момент об игре нет практически никакой информации. Представили небольшой тизер (его можно видеть ниже), но даже не сообщили список целевых платформ и примерную дату релиза. Похоже, что до выхода проекта еще далеко. Из пресс-релиза игры Wonder Woman известны о ней следующие детали:

Проект Wonder Woman — это игра для одиночного прохождения, которая представляет собой приключение с открытым миром от третьего лица.Что касается сюжета: игра «представит оригинальную историю, установленную во вселенной DC, и позволит игрокам стать Дианой из Фемискиры, которая борется за объединение семьи амазонок и людей из современного мира».В игре будет использоваться система Nemesis, которую ранее разработчики из Monolith Productions использовали в Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War. Говорится, что «используя систему Nemesis, игроки будут налаживать глубокие связи как с врагами, так и с союзниками, по мере того, как они превращаются из героического бойца в проверенного лидера».

Вероятно, Wonder Woman разрабатывается только под новое поколение консолей и PC, но официально это не заявлено.

Watch this video on YouTube