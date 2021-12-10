Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Wonder Woman от Monolith Productions — первые детали проекта

Wonder Woman от Monolith Productions — первые детали проекта


В рамках The Game Awards 2021 студия Monolith Productions анонсировала свой новый проект — игру по вселенной DC про Чудо-Женщину, которая так и называется: Wonder Woman.

На данный момент об игре нет практически никакой информации. Представили небольшой тизер (его можно видеть ниже), но даже не сообщили список целевых платформ и примерную дату релиза. Похоже, что до выхода проекта еще далеко. Из пресс-релиза игры Wonder Woman известны о ней следующие детали:



Проект Wonder Woman — это игра для одиночного прохождения, которая представляет собой приключение с открытым миром от третьего лица.



Что касается сюжета: игра «представит оригинальную историю, установленную во вселенной DC, и позволит игрокам стать Дианой из Фемискиры, которая борется за объединение семьи амазонок и людей из современного мира».



В игре будет использоваться система Nemesis, которую ранее разработчики из Monolith Productions использовали в Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War. Говорится, что «используя систему Nemesis, игроки будут налаживать глубокие связи как с врагами, так и с союзниками, по мере того, как они превращаются из героического бойца в проверенного лидера».

Вероятно, Wonder Woman разрабатывается только под новое поколение консолей и PC, но официально это не заявлено.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ирина Пегова показала пышную фигуру на фото в бикини
Ирина Пегова показала пышную фигуру на фото в бикини
Татьяна Волосожар рассказала о неприятном инциденте на съемках «Ледникового периода»
Татьяна Волосожар рассказала о неприятном инциденте на съемках
Дана Борисова призналась, что не занималась сексом несколько лет
Дана Борисова призналась, что не занималась сексом несколько лет
Таисия Повалий поделилась фото в день рождения, на котором ее трудно узнать
Таисия Повалий поделилась фото в день рождения, на котором ее трудно
Муж Светланы Антоновой признался ей в любви в день рождения
Муж Светланы Антоновой признался ей в любви в день рождения
Агата Муцениеце заявила, что вынесла бы мозги олигарху
Агата Муцениеце заявила, что вынесла бы мозги олигарху
Wonder Woman от Monolith Productions — первые детали проекта
Wonder Woman от Monolith Productions — первые детали проекта
Представлена игра Sonic Frontiers для Xbox One и Xbox Series X | S
Представлена игра Sonic Frontiers для Xbox One и Xbox Series X | S
DLC Warrior Priest of Sigmar для Warhammer: Vermintide 2 — временный консольный эксклюзив Xbox
DLC Warrior Priest of Sigmar для Warhammer: Vermintide 2 — временный
Билл Гейтс допустил отказ от Zoom и Skype в пользу метавселенных к 2024 году
Билл Гейтс допустил отказ от Zoom и Skype в пользу метавселенных к
Galaxy Digital разместил конвертируемые облигации на $500 млн
Galaxy Digital разместил конвертируемые облигации на $500 млн
Против SEC подали иск из-за подозрений о связи экс-чиновников с Ethereum
Против SEC подали иск из-за подозрений о связи экс-чиновников с

Топ на сегодня

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в команде
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в

Еще по теме

Официально: ANVIL добавят в Game Pass в день релиза
Aspire: Ina’s Tale выйдет на Xbox уже 17 декабря, новый трейлер игры
Объявлена дата релиза CrossfireX — 10 февраля 2022 года
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза