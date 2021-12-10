За сутки в Иркутской области 602 жителя заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Иркутской области заболели коронавирусом 602 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 145 344 случая заболевания, сообщает оперштаб 10 декабря.

На лечении в больницах остаются 4 312 жителей региона, за сутки из стационаров выписали 86 человек. Выздоровели 359 пациентов, всего 116 436 . От коронавируса умерли 25 человека (всего 6 619), от иных заболеваний — 1 (558).

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