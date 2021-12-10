Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За сутки в Иркутской области 602 жителя заболели коронавирусом

За сутки в Иркутской области 602 жителя заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Иркутской области заболели коронавирусом 602 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 145 344 случая заболевания, сообщает оперштаб 10 декабря.

На лечении в больницах остаются 4 312 жителей региона, за сутки из стационаров выписали 86 человек. Выздоровели 359 пациентов, всего 116 436 . От коронавируса умерли 25 человека (всего 6 619), от иных заболеваний — 1 (558).

Предыдущая новость по этой теме:

О рамочном характере законопроекта о QR-кодах заявил президент РФ

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Братская дзюдоистка Ирина Долгова переехала в Тюмень из-за отсутствия поддержки от региона
Братская дзюдоистка Ирина Долгова переехала в Тюмень из-за отсутствия
Депутаты ЗС выделили деньги на строительство пяти детских садов в Иркутской области
Депутаты ЗС выделили деньги на строительство пяти детских садов в
Первую в регионе ледовую переправу открыли в Шелеховском районе
Первую в регионе ледовую переправу открыли в Шелеховском районе
Банальный пример для школьников оказался сложным для сотен людей по всему интернету, ведь у каждого свой ответ
Банальный пример для школьников оказался сложным для сотен людей по
В Иркутской области откроют семейный многофункциональный центр
В Иркутской области откроют семейный многофункциональный центр
20 километров дорог отремонтируют в Иркутске в 2022 году
20 километров дорог отремонтируют в Иркутске в 2022 году
ЗС Иркутской области одобрило выплаты муниципалитетам на 1,5 миллиарда рублей
ЗС Иркутской области одобрило выплаты муниципалитетам на 1,5
За сутки в Иркутской области 602 жителя заболели коронавирусом
За сутки в Иркутской области 602 жителя заболели коронавирусом
Вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца 2021 года
Вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца 2021
Житель Кутулика убил мужчину, обвинявшего его в нетрадиционной сексуальной ориентации
Житель Кутулика убил мужчину, обвинявшего его в нетрадиционной
Представлен трейлер сериала по Halo, релиз в 2022 году
Представлен трейлер сериала по Halo, релиз в 2022 году
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Дев
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Дев

Топ на сегодня

Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Dress Code. Премьера продолжения сериала "Секс в большом городе". Среди гостей — Сара Джессика Паркер с мужем и сыном, Синтия Никсон, Кристин Дэвис
Dress Code. Премьера продолжения сериала "Секс в большом

Еще по теме

За сутки в Иркутской области 603 жителя заболели коронавирусом
За сутки в Иркутской области 605 жителей заболели коронавирусом
601 житель Иркутской области заболел коронавирусом за сутки
603 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области