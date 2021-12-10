Завершился четвертый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Parallel Finance

Проект Parallel Finance победил в аукционе за четвертый слот парачейна Polkadot. В его поддержку пользователи заблокировали ~10,75 млн DOT общей стоимостью более $294 млн.

Данные: Parachains.info.

Parallel Finance — это лендинговый протокол экосистемы Polkadot, также позволяющий пользователям участвовать в стейкинге DOT. Его «дочерний» проект — Heiko Finance — ранее выиграл слот парачейна Kusama.

Поддержку Parallel Finance оказало более 4000 держателей DOT. Период аренды слота для проекта начнется после окончания финального раунда парачейн-аукциона и продлится с 17 декабря 2021 года по 20 октября 2023 года.

https://forklog.com/parachejn-auktsiony-polkadot-chto-eto-takoe-i-kak-na-nih-zarabotat/

Снапшот сети для определения четвертого победителя был выполнен 7 декабря. На момент снимка в пользу Parallel Finance заблокировали более 10 млн DOT. У его ближайшего конкурента — Clover Finance — было около 4 млн DOT.

Данные: Parachains.info.

Ранее слоты парачейнов Polkadot выиграли Acala, Moonbeam и Astar.

Напомним, проведение первых аукционов разработчики Polkadot анонсировали в октябре 2021 года.