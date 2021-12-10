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Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу

Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу

23:16  Автор: Жанна Звягина



Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» в пятницу не исключил проведения в стране референдума по вопросу Донбасса.

Глава государства допустил, что вопросом всенародного голосования может быть прекращение войны.

«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, тут вопрос не в статусе. Это может быть о Донбассе, о Крыме, в целом о прекращении войны», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день ни одна страна не предлагала Киеву проводить референдумы по указанным вопросам, но такое возможно.

«На сегодня этого нет точно, то есть тут нет никаких секретов у меня от общества. Я бы с такими вещами не шутил», — добавил он.

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Ранее директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев в комментарии «Парламентской газете» выразил мнение, что будущего у украинской государственности в нынешнем виде нет — в этой связи выбор жителей Крыма и Донбасса в перспективе может стать ориентиром для большей части украинцев.



#Донбасс #война


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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