Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Женская энергетика требует постоянной подпитки. Астрологи рассказали, каким будет внутреннее состояние представительниц прекрасного пола на этой неделе, а также дали советы о том, как привлечь удачу.

Начало недели будет крайне благоприятным, но в воскресенье Венера станет ретроградной, поэтому в конце недели эксперты советуют избавляться от вещей, которые крадут вашу женскую энергию. Это поможет смягчить удар и пережить начало обратного движения главной женской планеты.

Женщина-Овен

Женщинам этого Знака астрологи советуют воспользоваться техникой позитивного мышления и визуализации. Дело в том, что на этой неделе звезды и планеты выстроятся таким образом, что прекрасные Овны смогут преодолеть любые преграды на пути к своим целям. Особенно важно будет при этом проявлять креативность и не смотреть назад. Представительницам Овна следует продолжать путь к тем целям, которых они пытались достичь в последние недели. Планеты не обещают, что успех придет прямо сейчас, однако первые результаты точно будут видны.

Женщина-Телец

Тельцам необходимо сделать все возможное, чтобы изменить судьбу. Она обязательно ответит на повышенную активность. Главное сейчас — не лукавить и не пытаться обмануть себя, делая одно, а тайно желая другого. Полезным на этой неделе, да и в любое другое время будет лунный камень — универсальный женский талисман. Тельцам потребуется много сил, которые можно будет получить при помощи этого минерала. Это отличное время для смены имиджа и покупок. Шопинг поднимет настроение.

Женщина-Близнецы

Близнецам прогноз на эту неделю пророчит грядущую проблему выбора. Это будет тот самый вид дилемм, после решения которых путь назад будет отрезан. Но не стоит бояться. Астрологи рекомендуют этим женщинам не тратить время на самокопание. Лучше двигаться в выбранном направлении без страха и самоупреков. В таком случае перемены придут очень быстро. Об их приближении скажут пять сигналов Вселенной, за которыми нужно неустанно следить всем, кто жаждет чего-то нового.

Женщина-Рак

Ракам прекрасного пола нужно действовать, причем максимально активно и во всех сферах жизни. Еще один нюанс: не стоит сообщать окружающим свои цели на будущее. Добиться успеха удастся лишь тем, кто не распространяется о своих планах и амбициях. Огромное значение в период с 13 по 19 число звезды и планеты будут придавать словам. Именно поэтому астрологи советуют женщинам этого Знака как можно реже произносить фразы, которые могут сломать судьбу.

Женщина-Лев

У прекрасных Львов за последние недели могло скопиться много негативной энергии. Это значит, что в эти семь дней лучше не переутомляться и заниматься лишь самыми приятными делами. В целом неделю нельзя назвать простой и понятной. Чтобы жить было проще, Львам стоит помнить о правилах доброго утра, помогающих начинать день с позитивом. На этой неделе возможны ссоры с любимым мужчиной, подругами, родными, так что лучше как следует контролировать эмоции. Лучше всего сосредоточиться на работе и домашних делах, перестать сыпать упреками и не делать никому замечаний.

Женщина-Дева

Любовь для прекрасных Дев станет основной сферой жизни. Это идеальная неделя для флирта, романтики и приятного времяпрепровождения со второй половинкой, родственниками и друзьями. Апогеем позитивной энергии станет 13 декабря, потому что планеты будут очень активными и созидательными. Только последний день недели будет очень сложным, потому что у Дев и так нет большого запаса энергии, а к тому же Венера станет ретроградной. Уберечь себя от неурядиц им помогут пять простых женских оберегов.

Женщина-Весы

Астрологи отмечают, что эта неделя станет позитивным, но непростым временем для женщин, рожденных под этим созвездием. Весам прекрасного пола придется пережить некоторые мелкие неурядицы в работе и личной жизни. Их будет достаточно, чтобы выйти из душевного равновесия. Вернуться в состояние спокойствия и уверенности им поможет руническая медитация. Очень полезно будет общаться с приятными людьми. Для достижения целей астрологи советуют быть активнее.

Женщина-Скорпион

Звезды помогут Скорпионам справиться с любыми сложными делами и заложить фундамент будущих успехов. Это будет время, когда нужно взять себя в руки и перестать переживать по мелочам. Вторая половина недели будет весьма непростой, так что астрологи советуют женщинам этого Знака пользоваться способами подзарядки положительной энергией. Это поможет им не ломаться под ударами судьбы и демонстрировать максимальную продуктивность в любой из дней.

Женщина-Стрелец

Стрельцам прекрасного пола необходимо избегать общения с самыми агрессивными Знаками Зодиака. Это существенно упростит решение задач на работе и поиски любви. Если хочется в чем-то преуспеть, лучше делать это самостоятельно, без чьей-либо помощи. Самодостаточность — главное качество Стрельцов, так что именно на нее стоит сделать ставку в середине декабря. Близится Новый год, поэтому можно смело совершать важные покупки. Это принесет массу положительных эмоций.

Женщина-Козерог

У прекрасных Козерогов на этой неделе будет возможность обрести счастье и успех, причем во всех сферах. Астрологи советуют не унывать и пользоваться обрядами для очищения дома от плохой энергетики. Это поможет не встретить трудности на пути либо научиться воспринимать их как возможность стать мудрее. Боевой дух Козерогов усилится многократно, и эту энергию нужно будет направить в любое русло. Не стоит ждать чуда, ведь пришла пора действовать.

Женщина-Водолей

Звезды и планеты на их стороне, так что женщины данного Знака станут в разы привлекательнее. Водолеям прекрасного пола удастся найти вторую половинку либо подтолкнуть уже имеющегося избранника к серьезному шагу. Ускорить процесс поисков мужчины им помогут действенные ритуалы на замужество. В делах и в работе Водолеям прекрасного пола стоит повременить с важными решениями. Это время, когда лучше думать дважды, а потом только что-то делать.

Женщина-Рыбы

Для прекрасных дам этого Знака самой важной станет сфера финансов. Для повышения эффективности в работе им стоит воспользоваться медитацией-фокусировкой. Если на пути встретятся неудачи, можно будет обратиться за помощью к близким и коллегам. За покупками лучше ходить с подругой, чтобы при необходимости она смогла дать важный совет или уберечь от неправильного решения. Середина декабря будет очень удачным периодом для смены образа, обновления гардероба.