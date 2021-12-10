Житель Калуги перечислил 5 млн рублей на две фейковые биткоин-биржи

В Калуге разыскивают мошенников, которые выманили у россиянина 5 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюты. Об этом сообщили в местном МВД.

По данным следствия, пострадавший познакомился в интернете с девушкой, которая убедила его зарегистрироваться на сайтах двух бирж и внести средства в личный кабинет.

Деньги для совершения финансовых операций калужанин занимал у знакомых, а также оформил кредит.

Когда сумма инвестиций превысила 5 млн рублей он захотел обналичить виртуальные деньги, однако за операцию была предусмотрена комиссия. Оплатив и ее, пострадавший обнаружил, что сайт заблокирован. Девушка на связь с ним выходить перестала.

По факту мошенничества в особо крупном размере полиция завела уголовное дело.

Ранее более 7 млн рублей на «инвестициях в биткоин» потеряла пенсионерка из Салехарда.