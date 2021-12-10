Житель Кутулика убил мужчину, обвинявшего его в нетрадиционной сексуальной ориентации

21-летний житель поселка Кутулик в Аларском районе убил своего знакомого, который неоднократно обвинял его в нетрадиционной сексуальной ориентации. В начале июля 2021 года для выяснения отношений злоумышленник пришел к обидчику, возникла ссора, после чего он нанес оппоненту множественные ножевые ранения, от которых 22-летний мужчина скончался. Об этом журналисту IRK.ru сообщил источник.

Полицейские сразу задержали подозреваемого. Следователям СК в ходе проведения следственных действий он рассказал все обстоятельства совершенного преступления, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

9 декабря суд признал молодого человека виновным. С учетом мнения прокурора ему назначено наказание 8,5 лет колонии строгого режима.