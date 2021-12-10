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ЗС Иркутской области одобрило выплаты муниципалитетам на 1,5 миллиарда рублей

ЗС Иркутской области одобрило выплаты муниципалитетам на 1,5 миллиарда рублей

Заксобрание Иркутской области на 50-й сессии приняло проект закона об увеличении помощи муниципалитетам региона на 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба областного парламента.

По словам председателя комитета по бюджету Натальи Дикусаровой, оперативность рассмотрения законопроекта связана с тем, что деньги нужно как можно скорее довести до получателей. Глава областного минфина Наталия Бояринова пояснила, что в текущем уточнении пропорционально увеличиваются доходы и расходы областного бюджета.

На 1,3 миллиарда рублей предлагается увеличить софинансирование средств федерального бюджета на строительство в Иркутской области детских садов. Еще 681,1 миллиона рублей предполагается направить на строительство жилых домов в Тулуне. Кроме того, 1,5 миллиарда рублей в соответствии с законопроектом будут направлены на поддержку местных бюджетов. Из них около 1 миллиарда рублей составит дотация для городских округов и муниципальных районов, 459 миллиона – субсидия на выравнивание поселений.

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По материалам: irk

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