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11 декабря стартует форум «Навигатор поступления»

11 декабря стартует форум «Навигатор поступления»

11 декабря стартует Всероссийский образовательный форум «Навигатор поступления», адресованный абитуриентам и их родителям. В программе запланирована серия тематических мероприятий, посвященных поступлению в вузы, колледжи и техникумы, а также информирующих о различных направлениях подготовки. 

Форум проводится в режиме онлайн. 

12 декабря в 12:20 заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Татевик Карабекян расскажет о профориентационных проектах, помогающих подросткам в процессе выбора профессии, она выступит на сессии «Как и где познакомиться с миром профессий до выпуска из школы?».

Выбор профессии – очень сложная задача для подростка, справиться с которой помогают разные проекты Минпросвещения России. Например, можно пройти онлайн-тестирование с помощью проекта по ранней профориентации «Билет в будущее». 

Сейчас на платформе проекта «Билет в будущее» уже зарегистрировано более 580 тысяч детей, проведено свыше 1 млн онлайн-диагностик школьников, более 430 тысяч ребят приняли участие в профориентационных мероприятиях, свыше 150 тысяч детей участвовали в профессиональных пробах, а также более 6 500 педагогов-навигаторов прошли специальное обучение. 

Открытые онлайн-уроки «Шоу профессий» в игровой форме погружают школьников в трудовые будни профессионалов в разных сферах деятельности, показывая специфику разных специальностей. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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