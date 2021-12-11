11 декабря стартует форум «Навигатор поступления»

11 декабря стартует Всероссийский образовательный форум «Навигатор поступления», адресованный абитуриентам и их родителям. В программе запланирована серия тематических мероприятий, посвященных поступлению в вузы, колледжи и техникумы, а также информирующих о различных направлениях подготовки.

Форум проводится в режиме онлайн.

12 декабря в 12:20 заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Татевик Карабекян расскажет о профориентационных проектах, помогающих подросткам в процессе выбора профессии, она выступит на сессии «Как и где познакомиться с миром профессий до выпуска из школы?».

Выбор профессии – очень сложная задача для подростка, справиться с которой помогают разные проекты Минпросвещения России. Например, можно пройти онлайн-тестирование с помощью проекта по ранней профориентации «Билет в будущее».

Сейчас на платформе проекта «Билет в будущее» уже зарегистрировано более 580 тысяч детей, проведено свыше 1 млн онлайн-диагностик школьников, более 430 тысяч ребят приняли участие в профориентационных мероприятиях, свыше 150 тысяч детей участвовали в профессиональных пробах, а также более 6 500 педагогов-навигаторов прошли специальное обучение.

Открытые онлайн-уроки «Шоу профессий» в игровой форме погружают школьников в трудовые будни профессионалов в разных сферах деятельности, показывая специфику разных специальностей.