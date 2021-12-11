200 человек эвакуировались во время пожара торгового центра «Версаль»

11 декабря в 11:47 в пожарно-спасательную службу Иркутска от очевидцев поступило сообщение о пожаре торгового центра «Версаль», здание горело снаружи. Как сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на момент прибытия пожарных, из здания торгового центра самостоятельно эвакуировались около 200 посетителей и работников центра.

Пожар ликвидировали также самостоятельно — работники центра использовали огнетушители. Площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших нет. Сейчас пожарные проводят вскрытие конструктивных элементов обшивки здания для выявления возможных скрытых очагов возгорания. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту грубого нарушения правил пожарной безопасности, которые привели к пожару. По предварительным выводам, пожар начался из-за возгорания проводки.



