Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

200 человек эвакуировались во время пожара торгового центра «Версаль»

11 декабря в 11:47 в пожарно-спасательную службу Иркутска от очевидцев поступило сообщение о пожаре торгового центра «Версаль», здание горело снаружи. Как сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на момент прибытия пожарных, из здания торгового центра самостоятельно эвакуировались около 200 посетителей и работников центра.

Пожар ликвидировали также самостоятельно — работники центра использовали огнетушители. Площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших нет. Сейчас пожарные проводят вскрытие конструктивных элементов обшивки здания для выявления возможных скрытых очагов возгорания. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту грубого нарушения правил пожарной безопасности, которые привели к пожару. По предварительным выводам, пожар начался из-за возгорания проводки.


# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Роскомнадзор против Tor, продажи данных о геолокации и другие события кибербезопасности
Роскомнадзор против Tor, продажи данных о геолокации и другие события
Полезные свойства элеутерококка и сферы его применения
Полезные свойства элеутерококка и сферы его применения
200 человек эвакуировались во время пожара торгового центра «Версаль»
200 человек эвакуировались во время пожара торгового центра «Версаль»
Google переведет Android-игры на Windows с помощью специального приложения
Google переведет Android-игры на Windows с помощью специального
В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов
В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов
На форуме «Сделано в России» обсудят международное сотрудничество в сфере образования
На форуме «Сделано в России» обсудят международное сотрудничество в
В ярославском ЦОПП обучают технологиям виртуальной реальности
В ярославском ЦОПП обучают технологиям виртуальной реальности
Финал конкурса «Студент года» среди учащихся профессиональных образовательных организаций проходит в онлайн-формате
Финал конкурса «Студент года» среди учащихся профессиональных
11 декабря стартует форум «Навигатор поступления»
11 декабря стартует форум «Навигатор поступления»
ОАЭ примет 18-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров
ОАЭ примет 18-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров
Уставшая на работе девушка подарила бойфренду секс с проституткой на Рождество
Уставшая на работе девушка подарила бойфренду секс с проституткой на
«Уральские авиалинии» начнут летать в Таиланд из Иркутска
«Уральские авиалинии» начнут летать в Таиланд из Иркутска

Топ на сегодня

Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму
Dustborn
Dustborn
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных малочисленных народов получили гранты от Росмолодежи
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Житель Калуги перечислил 5 млн рублей на две фейковые биткоин-биржи
Житель Калуги перечислил 5 млн рублей на две фейковые биткоин-биржи

Еще по теме

В Доме культуры МВД в центре Москвы произошел пожар
Из ТЦ в Твери эвакуировали 300 человек из-за пожара
Посетителей KFC в Петербурге эвакуировали из-за пожара на крыше
В Ижевске из-за пожара частично обрушилась кровля ТЦ