600 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области

600 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки, сообщает оперштаб региона. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 145 944 случая заражения.

За сутки из больниц выписали 111 человек, госпитализированными остается 4 201 пациент. Выздоровели 459 человек, с начала пандемии число выздоровевших от ковида составило 116 895. За сутки умерли 27 человек с коронавирусом. Причиной смерти 25 пациентов стал коронавирус (всего с начала пандемии скончались 6 644 человека), из-за осложнений, вызванных ковидом, умерли 2 человека (всего — 560).