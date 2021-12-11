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A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass

A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass


Игра A Memoir Blue студии Cloisters Interactive доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S в начале следующего года — 10 февраля. Сразу после релиза она будет доступна в Game Pass.

К анонсу даты релиза игры, разработчики A Memoir Blue представили новый трейлер, который можно видеть ниже:


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Игра A Memoir Blue — это проект, в котором предстоит пережить за девушку-спортсменку воспоминания о ее непростых отношениях с матерью. Игрокам придется путешествовать по глубинам воспоминаний девушки, которые намешаны с фантастикой. В ходе прохождения игры A Memoir Blue пользователи должны изучать мир, решать несложные головоломки и погружаться в историю персонажа и ее мать.

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По материалам: newxboxone

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