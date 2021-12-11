Алла Пугачева отправилась на день рождения подруги в кожаном мини-платье

Певицу Аллу Пугачеву успел запечатлеть Максим Галкин перед походом в гости. Артистка собралась на день рождения подруги в коротком кожаном платье. Алле Пугачевой 72 года. Несмотря на возраст, Примадонна тщательно следит за своим внешним видом и фигурой. Певица может похвастаться подтянутым телом. Сегодня муж Пугачевой, Максим Галкин опубликовал новое фото Аллы Борисовны. В кадре Примадонна появилась в замке в кожаном мини-платье с открытыми плечами и широким поясом. Наряд с короткой юбкой позволил ей открыть ножки. Образ дополнили модные сапоги-трубы и митенки. Пугачева сделала объемную небрежную укладку. Она позировала у полотна в гостиной. Нюдовый макияж подчеркнул ее природные черты лица. К слову, сапоги-трубы стали популярны в этом сезоне. В таком наряде Алла Пугачева собралась на вечеринку по случаю 45-летия своей подруги Иды Достман. Галкин успел сфотографировать жену и отметил, что сделал это с огромным трудом.Алла Пугачева «Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — написал Максим в Instagram. «Шикарная красотка! ❤️», - отметила оперная дива Хибла Герзмава. «Роскошная 🔥», - восхитился Николай Басков. «Какая хорошенькая😍», умилилась Анита Цой. «❤️ Уговаривай и дальше😍», - посоветовала Елена Воробей.Алла Пугачева Поклонники также пришли в восторг и осыпали Примадонну комплиментами. «Модница! 🔥😍👍», «Хорошо, что уговорил. Красивая Аллочка и нам приятно», «Отлично выглядит! Так стильно, модно, молодежно!», «Красотка🔥🔥🔥», «Ну ведь идёт ей стиль такой , что ни говори», « Женщина без возраста! 👏 Алла Борисовна великолепна во все времена 😍»— прокомментировали пост подписчики.