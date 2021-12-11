Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алла Пугачева отправилась на день рождения подруги в кожаном мини-платье

Алла Пугачева отправилась на день рождения подруги в кожаном мини-платье

Алла Пугачева отправилась на день рождения подруги в кожаном мини-платье
Певицу Аллу Пугачеву успел запечатлеть Максим Галкин перед походом в гости. Артистка собралась на день рождения подруги в коротком кожаном платье. Алле Пугачевой 72 года. Несмотря на возраст, Примадонна тщательно следит за своим внешним видом и фигурой. Певица может похвастаться подтянутым телом. Сегодня муж Пугачевой, Максим Галкин опубликовал новое фото Аллы Борисовны. В кадре Примадонна появилась в замке в кожаном мини-платье с открытыми плечами и широким поясом. Наряд с короткой юбкой позволил ей открыть ножки. Образ дополнили модные сапоги-трубы и митенки. Пугачева сделала объемную небрежную укладку. Она позировала у полотна в гостиной. Нюдовый макияж подчеркнул ее природные черты лица. К слову, сапоги-трубы стали популярны в этом сезоне. В таком наряде Алла Пугачева собралась на вечеринку по случаю 45-летия своей подруги Иды Достман. Галкин успел сфотографировать жену и отметил, что сделал это с огромным трудом.
Алла Пугачева «Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — написал Максим в Instagram. «Шикарная красотка! ❤️», - отметила оперная дива Хибла Герзмава. «Роскошная 🔥», -  восхитился Николай Басков. «Какая хорошенькая😍», умилилась Анита Цой. «❤️ Уговаривай и дальше😍», - посоветовала Елена Воробей.
Алла Пугачева Поклонники  также пришли в восторг и осыпали Примадонну комплиментами. «Модница! 🔥😍👍», «Хорошо, что уговорил. Красивая Аллочка и нам приятно», «Отлично выглядит! Так стильно, модно, молодежно!», «Красотка🔥🔥🔥», «Ну ведь идёт ей стиль такой , что ни говори», « Женщина без возраста! 👏 Алла Борисовна великолепна во все времена 😍»— прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

"У вас видно трусы": Ургант высмеял пришедшую к нему в откровенном наряде Лободу
"У вас видно трусы": Ургант высмеял пришедшую к нему в
Григорий Лепс без обручального кольца высказался о разводе
Григорий Лепс без обручального кольца высказался о разводе
Алла Пугачева отправилась на день рождения подруги в кожаном мини-платье
Алла Пугачева отправилась на день рождения подруги в кожаном
Виктор Дробыш признался, что у него мало секса
Виктор Дробыш признался, что у него мало секса
Татьяна Тотьмянина в ярости высказалась о своей болезни
Татьяна Тотьмянина в ярости высказалась о своей болезни
На фоне слухов о расставании Анна Седокова заговорила о новой любви
На фоне слухов о расставании Анна Седокова заговорила о новой любви
Светлана Лобода впечатлила Урганта прозрачным платьем с просвечивающимися трусами
Светлана Лобода впечатлила Урганта прозрачным платьем с
Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Вестник DeFi: в библиотеке Solana обнаружили баг, а MonoX и BadgerDAO взломали
Вестник DeFi: в библиотеке Solana обнаружили баг, а MonoX и BadgerDAO
"Вы хотели бы бесплатно?": Россия отказалась снижать цену на газ для Греции
"Вы хотели бы бесплатно?": Россия отказалась снижать цену
Битва образов: жизнь в блеске и лучшее за неделю — от Лиззо до Алеси Кафельниковой
Битва образов: жизнь в блеске и лучшее за неделю — от Лиззо до Алеси
Frog Detective: The Entire Mystery добавят в Game Pass
Frog Detective: The Entire Mystery добавят в Game Pass

Топ на сегодня

На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных малочисленных народов получили гранты от Росмолодежи
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных
Dress Code. В Москве прошел гала-вечер фонда "Обнаженные сердца". Среди гостей — Наталья Водянова, Яна Рудковская, Саша Лусс
Dress Code. В Москве прошел гала-вечер фонда "Обнаженные
Феликс Погосян: «Мой талисман – моя жена!»
Феликс Погосян: «Мой талисман – моя жена!»
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую открытку. Фото было сделано в Иордании
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую

Еще по теме

Алла Пугачева в сногсшибательном мини сразила поклонников наповал
Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео
Максим Галкин опубликовал видео танцующей Аллы Пугачевой
Максим Галкин в честь важной даты поделился фото с помолодевшей Пугачевой