Ани Лорак жестко раскритиковала мужчин

Певица Ани Лорак высказалась о мужском маникюре. Артистка ходит по тонкому льду, рискуя обрушить на себя гнев фанатов своих коллег. На съемках церемонии вручения премии «Золотой граммофон» певица пообщалась с журналистами, которые задали ей каверзный вопрос. Как она относится к лаку на ногтях у мужчин? Вероятно, Лорак думала, что этим балуются только юные тиктокеры и блогеры. Поэтому она смело озвучила своё отношение к современному тренду. «Отрицательно отношусь. Конечно, никто не говорит, что ты должен быть какой-то дикобраз. Я считаю, что у мужчины должны быть ухоженные руки. Но красить ногти, уж простите, это не мужская энергия», — цитирует Лорак РИА Новости.Ани Лорак Но дело в том, что только за прошлую неделю лак на ногтях продемонстрировали, например, Максим Галкин и Николай Басков. И если натуральный блондин, очевидно, пошел на это ради съемок, то муж Аллы Пугачевой делает оригинальный педикюр в реальной жизни. Он показал, что в последний раз ему нанесли на ноготь большого пальца изображение Микки Мауса. Зато фанаты теперь знают, что Лорак не станет встречаться с мужчиной, который заходит на её «территорию». Кстати, она не признается, есть ли у неё сейчас тайный возлюбленный или нет. В СМИ ходят разные слухи о личной жизни певицы, но подтверждать или опровергать их она не хочет. «На устах те, чьи имена популярны и вызывают интерес. Это говорит о том, что я успешная артистка. А что на самом деле происходит в моей жизни – известно только мне одной», — говорит Ани.