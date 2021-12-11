Анна Хилькевич призналась, что ее дочери поставили страшный диагноз

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что несколько недель жила в страхе. 35-летняя артистка всегда мечтала о большой и крепкой семье. Встретив бизнесмена Артура Волкова звезда поняла, что готова к детям. В 2015-м на свет появилась первая дочь пары, а спустя пару лет актриса снова забеременела «Когда я была беременна второй дочерью, мне сделали УЗИ и по каким-то там показателям определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Это было сильное переживание. Тогда нужно было три недели ждать окончательных результатов. Я три недели жила с этим чувством. Мы тогда с мужем решили, что не будем делать аборт. Значит, это наш путь, значит, мы должны жить с этим ребенком», — рассказала звезда. В итоге контрольный анализ показал, что у дочери актрисы нет синдрома Дауна. Маша родилась абсолютно здоровым ребенком. Для Анны этот опыт стал очень важным, ведь она научилась принимать любые повороты судьбы.Беременная Анна Хилькевич Сейчас артистка все чаще размышляет о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Хилькевич с юных лет мечтала осчастливить малыша, которому не повезло с семьей, но пока она не готова к данному шагу. «Мы с мужем обсуждали эту тему, и он тоже согласен. Просто мне кажется, что к усыновлению ребенка нужно быть полностью готовой. Но пока рано, да и наших дочерей еще надо воспитать. Сейчас они меня очень многому учат, за что им большое спасибо», — поделилась артистка. Конечно, в отношениях с мужем у Хилькевич не всегда царит такая идиллия. В интервью для YouTube-канала «Начало» актриса и вовсе призналась, что без пресловутых штампов в паспорте мысли о расставании их обоих посещали бы чаще. Однако влюбленные раз за разом находят ресурс, чтобы справляться с кризисами в отношениях и двигаться дальше.