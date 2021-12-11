Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анна Хилькевич призналась, что ее дочери поставили страшный диагноз

Анна Хилькевич призналась, что ее дочери поставили страшный диагноз

Анна Хилькевич призналась, что ее дочери поставили страшный диагноз
Актриса Анна Хилькевич рассказала, что несколько недель жила в страхе. 35-летняя артистка всегда мечтала о большой и крепкой семье. Встретив бизнесмена Артура Волкова звезда поняла, что готова к детям. В 2015-м на свет появилась первая дочь пары, а спустя пару лет актриса снова забеременела «Когда я была беременна второй дочерью, мне сделали УЗИ и по каким-то там показателям определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Это было сильное переживание. Тогда нужно было три недели ждать окончательных результатов. Я три недели жила с этим чувством. Мы тогда с мужем решили, что не будем делать аборт. Значит, это наш путь, значит, мы должны жить с этим ребенком», — рассказала звезда. В итоге контрольный анализ показал, что у дочери актрисы нет синдрома Дауна. Маша родилась абсолютно здоровым ребенком. Для Анны этот опыт стал очень важным, ведь она научилась принимать любые повороты судьбы.
Беременная Анна Хилькевич Сейчас артистка все чаще размышляет о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Хилькевич с юных лет мечтала осчастливить малыша, которому не повезло с семьей, но пока она не готова к данному шагу. «Мы с мужем обсуждали эту тему, и он тоже согласен. Просто мне кажется, что к усыновлению ребенка нужно быть полностью готовой. Но пока рано, да и наших дочерей еще надо воспитать. Сейчас они меня очень многому учат, за что им большое спасибо», — поделилась артистка. Конечно, в отношениях с мужем у Хилькевич не всегда царит такая идиллия. В интервью для YouTube-канала «Начало» актриса и вовсе призналась, что без пресловутых штампов в паспорте мысли о расставании их обоих посещали бы чаще. Однако влюбленные раз за разом находят ресурс, чтобы справляться с кризисами в отношениях и двигаться дальше.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анна Хилькевич призналась, что ее дочери поставили страшный диагноз
Анна Хилькевич призналась, что ее дочери поставили страшный диагноз
Ани Лорак жестко раскритиковала мужчин
Ани Лорак жестко раскритиковала мужчин
Татьяна Васильева рассказала, как ее выживали из театра
Татьяна Васильева рассказала, как ее выживали из театра
Гарик Харламов рассказал об одиночестве
Гарик Харламов рассказал об одиночестве
Филипп Киркоров признался, что близкие люди на него обижаются
Филипп Киркоров признался, что близкие люди на него обижаются
Дмитрий Тарасов рассказал о ссорах с женой
Дмитрий Тарасов рассказал о ссорах с женой
США отложили выделение Украине военной помощи на $200 млн
США отложили выделение Украине военной помощи на $200 млн
Обряд с кубиками льда на красоту
Обряд с кубиками льда на красоту
Команда DeFi-проекта BadgerDAO раскрыла детали взлома на $121 млн
Команда DeFi-проекта BadgerDAO раскрыла детали взлома на $121 млн
A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
В Иркутске усиленно убирают улицы и дворы после снегопада
В Иркутске усиленно убирают улицы и дворы после снегопада
600 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области
600 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области

Топ на сегодня

Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных малочисленных народов получили гранты от Росмолодежи
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных
Dustborn
Dustborn
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде

Еще по теме

Анна Хилькевич решила пожертвовать работой ради дочери
Анна Хилькевич хочет взять ребенка из детского дома
Анна Хилькевич добилась плоского живота уколами
Анна Хилькевич оказалась плохой мамой…