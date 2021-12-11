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Анонсирована тактическая RPG с антуражем стимпанка — Circus Electrique

Анонсирована тактическая RPG с антуражем стимпанка — Circus Electrique


Zen Studios представила свой новый проект — игру Circus Electrique, которая выйдет в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.

Игра Circus Electrique предлагает уникальное сочетание жанров и игровых механик. Как отмечается в пресс-релизе проекта, «это отчасти сюжетная ролевая игра, отчасти боевая тактика, отчасти симулятор управления цирком». Действия игры разворачиваются в альтернативной версии викторианского Лондона с антуражем стимпанка.

Играть в Circus Electrique предстоит за цирковых артистов, которые должны противостоять обезумевшим жителям города, при этом давая между ролевыми сражениями свои концерты. Ниже можно посмотреть первый геймплей проекта. Согласно данным на странице игры Circus Electrique в Steam, она на релизе будет иметь русскую локализацию.


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По материалам: newxboxone

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