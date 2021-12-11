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Анонсированы «самые быстрые гонки во вселенной» — игра Redout II

Анонсированы «самые быстрые гонки во вселенной» — игра Redout II


Студия 34BigThings при участии издательства Saber Interactive выпустит игру Redout II для Xbox One, Xbox Series X | S и других платформ. Проект предполагается выпустить в 2022 году.

Redout II является продолжением игры Redout, которая вышла в 2016 году. В Redout II игроков ждут «самые быстрые гонки во вселенной». Игра является гоночной аркадой, в которой нужно развивать свой корабль, подстраивать его под конкретные трассы и соревноваться с соперниками.

Заявлено, что в Redout II игроков ждут:



Обширная одиночная кампания, которая включает в себя сотни событий на 36 уникальных трассах.



Многопользовательские гонки, до 12 человек.



Всесторонняя настройка корабля, с возможность выбора двигателей, стабилизаторов, рулей, промежуточных охладителей, закрылков, магнитов, крыльев, спойлеров, красок и многого другого.

Ниже можно посмотреть трейлер-анонс Redout II.


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По материалам: newxboxone

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