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Битва маникюров: Бейонсе против Карди Би

Битва маникюров: Бейонсе против Карди Би

Сегодня в битве маникюров соревнуются любительницы длинных ногтей Бейонсе и Карди Би. Первая выбрала оригинальную интерпретацию френча — нюдовый цвет здесь сочетается с металлическим, а черный рисунок словно отсылает к сериалу "Игра в кальмара" — узоры напоминают изображения на масках охранников. Карди Би остановилась на вечной классике, выбрав однотонный маникюр в белом цвете.

Чей маникюр возьмете на заметку?


Бейонсе
Карди Би

Битва маникюров: Бейонсе против Карди Би


БейонсеКарди Би
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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