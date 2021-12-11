Битва маникюров: Бейонсе против Карди Би
Сегодня, 09:05 Вадим Карасев
Сегодня в битве маникюров соревнуются любительницы длинных ногтей Бейонсе и Карди Би. Первая выбрала оригинальную интерпретацию френча — нюдовый цвет здесь сочетается с металлическим, а черный рисунок словно отсылает к сериалу "Игра в кальмара" — узоры напоминают изображения на масках охранников. Карди Би остановилась на вечной классике, выбрав однотонный маникюр в белом цвете.
Чей маникюр возьмете на заметку?
Бейонсе
Карди Би
Битва маникюров: Бейонсе против Карди Би
БейонсеКарди Би
Мариана Панкина
По материалам: spletnik.ru