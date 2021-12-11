Битва образов: жизнь в блеске и лучшее за неделю — от Лиззо до Алеси Кафельниковой

Вадим Карасев

Традиционно в субботу вспоминаем, какие наряды на этой неделе оказались ярче всего в нашей инстаграм-ленте. И чем ближе Новый год, тем больше страз и пайеток начинает сверкать то тут, то там. Как вкрадчивым голосом Лагутенко пел краб из "Моаны": "Можно жить в блеске!". И наши герои в нем живут. На этой неделе все блестящее точно было в тренде — ситуация перед зимними праздниками такая же "неожиданная", как и нашествие цветочных принтов весной.

Но начнем нашу битву образов с крупных форм — в том, что касается кроя. Пышные юбки на этой неделе выбрали Яна Рудковская и певица Хейли Беннетт.





Яна Рудковская в DiorХейли Беннетт в Elena Dawson

Драк за наряды в семье сестер Кардашьян точно не бывает. Это платье Paco Rabanne мы уже видели на Кортни, теперь в нем позирует Хлое. Дело за новоизбранной иконой моды Ким! Ну а получившая годовой вид на жительство в Великобритании Алеся Кафельникова на этой неделе уже блистала на вечеринках в Лондоне. Дизайнер Патрик Макдауэлл подтверждает тренд на стразы на голове, ну а Виктория Шелягова напоминает, что в каждой женщине все-таки должна оставаться загадка (даже если она выбрала полупрозрачные брюки).





Алеся Кафельникова в Sabina Bilenko





Хлое Кардашьян в Paco Rabanne





Бейонсе в Balenciaga x GucciЛиззо в Richard QuinnЭйса Гонсалес в Tom FordПатрик Макдауэлл в наряде своего бренда и аксессуарах Slim BarrettВиктория ШеляговаКлаудия Шиффер в Balmain

Магию линий, геометрических узоров и вырезов сегодня нам показывают Джей Ло и Карди Би.





Лучший образ недели

Дженнифер Лопес в Iria van HerpenКарди Би в Mark FastЯна РудковскаяХейли БеннеттАлеся КафельниковаХлое КардашьянБейонсеЛиззоЭйса ГонсалесПатрик МакдауэллВиктория ШеляговаКлаудия ШифферДженнифер ЛопесКарди БиНадя Бесчетникова