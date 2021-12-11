Бывшая жена Прохора Шаляпина нарвалась на брачного афериста

Экс-супруга певца Прохора Шаляпина, Лариса Копенкина не смогла расписаться с мужем из-за того, что он до сих пор женат. 23 октября Лариса Копенкина планировала узаконить отношения с депутатом Василием Райским. В последний момент бизнесвумен перенесла торжество и, как выяснилось, не зря. Политик оказался не тем, за кого себя выдает! Во-первых, настоящая фамилия Василия — Спасенков. Лариса Копенкина и не догадывалась об этом, так как документы возлюбленного не видела (по словам мужчины, у него украли паспорт, СНИЛС и прочее). А ведь политик и бизнесвумен как-то подали заявление на регистрацию брака… Во-вторых, избранник телезвезды несколько раз был задержан по сбыту запрещенных веществ, на Василия также заводили уголовные дела. Кроме того, Райский-Спасенков числится в черных списках многих банков.Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина Но самое главное… у жениха Ларисы уже есть семья! К настоящему времени Василий официально состоит в браке с другой. «Мы подали заявление в загс, а теперь узнаю, что у него жена!» — возмутилась Копенская, услышав неприятные факты. Сам Василий заявляет, что его сердце принадлежит только 66-летней Ларисе, а штамп, который действительно имеется, для него ничего не значит. «Было подано заявление на развод. Мне обещали, что к сроку, когда у меня будет свадьба с Ларой, брак будет расторгнут. Я не живу с женой много лет, расстался с ней давно. Этим занимаются мои адвокаты… А все остальное — это подстава. Под меня копают!» — высказался депутат в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».