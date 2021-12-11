ЦБ планирует ввести на маркетплейсах возможность идентификации через биометрию

Вадим Карасев

Банк России намерен предусмотреть возможность биометрической идентификации на финансовых платформах. Регулятор будет сопровождать проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", говорится в документе об основных направлениях цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов.

Представители ЦБ планируют поспособствовать расширению линейки продуктов и сервисов на финплатформах: в этот список войдут пенсионные продукты, кредитование микрофинансовыми организациями субъектов малого и среднего бизнеса и предоставление услуг в качестве агентов по страхованию вкладов.

Также руководители Центробанка заинтересованы в создании правовых условий для осуществления возможности интеграции маркетплейса с оператором информационной системы, выпускающей цифровые финансовые активы, и оператором обмена таких средств на базе одного юридического лица. Для исключения арбитража с иными каналами реализации инвестиционных продуктов на финансовые платформы распространят механизм индивидуальных инвестиционных счетов (открытие нескольких ИИС на одно физическое лицо запрещено). Ещё одним нововведением может быть расширение функционала регистратора денежных транзакций в части предоставления по распоряжению гражданина иным лицам информации о его операциях с деньгами.

Ранее Ruposters писал, что ЦБ ограничил операции с рублевыми кошельками WebMoney.