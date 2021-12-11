Даня Милохин высказался о своих биологических родителях

Певец и звезда TikTok, Даня Милохин большую часть жизни провел в детдоме и не горит желанием встречаться с родителями. Сегодня Даня Милохин находится на пике славы и зарабатывает миллионы. 20-летний блогер не скрывает, что наслаждается настоящим и не хочет вспоминать о горьком прошлом. «Они (биологические родители, — прим. ред.) пытались выйти со мной на связь, но мне это так неинтересно. Я так не хочу испытывать наплыва эмоций от встречи с родителями. Если мы встретимся, начнутся эти монологи «Прости нас, Данечка, мы тебя любили, но вот такие мы оказались плохие». Мне все это не нужно, на самом деле. Они для меня всего лишь незнакомые люди, и я думаю, совершенно нормально, что я не хочу их видеть», — откровенничает он. Даню оставили в детском учреждении, когда ему было всего три года. При этом тиктокер прекрасно знает, как выглядят его родители. «Если вдруг случайно мы где-то пересечемся, я маму, конечно, узнаю, и это будет прикольно. Пожму ей руку, все-таки она меня родила. Как выглядит отец — тоже знаю. Если случайно встретимся, будет прикольно. Но намеренно видеться не планирую», — еще раз отметил Даня.Даня Милохин Напомним, ранее у Милохина были проблемы с наркотиками, сейчас он старается вести здоровый образ жизни. По признанию звезды соцсетей, он находится в прекрасной физической форме, и это благодаря проекту «Ледниковый период» на Первом канале — в шоу Даня танцует в паре с призером Олимпийских игр Женей Медведевой. «Женя — очень серьезная спортсменка, очень целеустремленная. И тут такой я — Даня Милохин, которому очень на многое в жизни плевать. Мы с Женей очень разные, и у нас периодически из-за этого возникает недопонимание. Не могу сказать, что мы ссоримся, просто не слышим друг друга. Но мне всегда было интересно общаться с людьми, которые совсем не похожи на меня. Женя очень сильно на меня повлияла. Она научила меня собираться с мыслями, концентрироваться на одном конкретном действии, серьезнее относиться к работе и не бросать дела на полпути», — признался кумир подростков в интервью Forbes.ru.