Дату релиза SCORN на Xbox Series X | S и PC объявили в новом трейлере





Ожидалось, что игра SCORN выйдет до конца 2021 года на приставках Xbox Series X | S и PC. Но разработчики не успели закончить проект, о чем они недавно сообщили, и заявили, что им нужно некоторое время, чтобы выпустить игру, которая будет удовлетворять их стандартам качества.

Сегодня студия Ebb Software представила новый атмосферный трейлер игры SCORN, а вместе с тем обозначила ее целевое окно для релиза — октябрь 2022 года, пока без точной даты.

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Напомним, что SCORN станет консольным эксклюзивом Xbox Series X | S, плюс выйдет на PC. Игра после релиза сразу будет доступна в Game Pass.