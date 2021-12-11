Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Директор Элджея подтвердил, что тот собирается переехать из России

Директор Элджея подтвердил, что тот собирается переехать из России

Концертный директор рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк. — Прим. ред.) подтвердил, что артист собирается получить гражданство другой страны. Выступать с таким заявлением пришлось после того, как 27-летнего Элджея заметили у иммиграционного центра Кипра: сразу начались слухи, что артист собирается эмигрировать. Вчера он сам подогрел эти домыслы, поделившись в инстаграме снимком, похожим на фото на паспорт, с подписью "гражданин".


Как рассказал концертный директор рэпера Сергей Донц, Элджей сейчас действительно живет на Кипре (недавно его навещала бывшая жена Настя Ивлеева) и заинтересован в том, чтобы там остаться.

Элджей имеет право получить гражданство, у него есть польские корни. Он может получить гражданство либо Польши, либо Кипра. В последнее время он живет на Кипре, работает, у него глобальные планы и интересный проект,

— цитирует его издание Super.

Донц добавил, что на Кипре у Элджея есть два бизнеса и пока в Россию возвращаться он не собирается. При этом, получил ли Элджей гражданство Кипра, его директор не сказал.

Пока работает — есть работа, есть дела и нет необходимости находиться в России. Статус гражданства подсказать не могу.


Ранее PR-директор музыканта Владислав Козлов отказался комментировать пост Элджея о гражданстве, заявив, что "в Instagram можно постить любой арт-объект".

Переезд рэпера, вероятно, связан с тем, что в России его обвиняют в пропаганде наркотиков. Недавно Зюзинский суд Москвы оштрафовал Элджея на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.

Коллега Элджея Моргенштерн после похожих обвинений со стороны СК вместе с женой уехал сначала в Беларусь, а затем в ОАЭ. Позже Моргенштерн выпустил трек, в котором описал свое видение ситуации. Ожидается, что сегодня он вернется в Россию.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Роскомнадзор против Tor, продажи данных о геолокации и другие события кибербезопасности
Роскомнадзор против Tor, продажи данных о геолокации и другие события
Полезные свойства элеутерококка и сферы его применения
Полезные свойства элеутерококка и сферы его применения
200 человек эвакуировались во время пожара торгового центра «Версаль»
200 человек эвакуировались во время пожара торгового центра «Версаль»
Google переведет Android-игры на Windows с помощью специального приложения
Google переведет Android-игры на Windows с помощью специального
В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов
В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов
На форуме «Сделано в России» обсудят международное сотрудничество в сфере образования
На форуме «Сделано в России» обсудят международное сотрудничество в
В ярославском ЦОПП обучают технологиям виртуальной реальности
В ярославском ЦОПП обучают технологиям виртуальной реальности
Финал конкурса «Студент года» среди учащихся профессиональных образовательных организаций проходит в онлайн-формате
Финал конкурса «Студент года» среди учащихся профессиональных
11 декабря стартует форум «Навигатор поступления»
11 декабря стартует форум «Навигатор поступления»
ОАЭ примет 18-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров
ОАЭ примет 18-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров
Уставшая на работе девушка подарила бойфренду секс с проституткой на Рождество
Уставшая на работе девушка подарила бойфренду секс с проституткой на
«Уральские авиалинии» начнут летать в Таиланд из Иркутска
«Уральские авиалинии» начнут летать в Таиланд из Иркутска

Топ на сегодня

Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму
Dustborn
Dustborn
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных малочисленных народов получили гранты от Росмолодежи
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Житель Калуги перечислил 5 млн рублей на две фейковые биткоин-биржи
Житель Калуги перечислил 5 млн рублей на две фейковые биткоин-биржи

Еще по теме

Элджей снимет клип про расставание с Ивлеевой
Настя Ивлеева и Элджей проводят время вместе на Кипре. В сети считают, что они сошлись
СМИ: Настя Ивлеева и Элджей тайно поженились
Заразившегося COVID-19 рэпера Элджея госпитализировали