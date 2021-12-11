Директор Элджея подтвердил, что тот собирается переехать из России

Вадим Карасев

Концертный директор рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк. — Прим. ред.) подтвердил, что артист собирается получить гражданство другой страны. Выступать с таким заявлением пришлось после того, как 27-летнего Элджея заметили у иммиграционного центра Кипра: сразу начались слухи, что артист собирается эмигрировать. Вчера он сам подогрел эти домыслы, поделившись в инстаграме снимком, похожим на фото на паспорт, с подписью "гражданин".





Как рассказал концертный директор рэпера Сергей Донц, Элджей сейчас действительно живет на Кипре (недавно его навещала бывшая жена Настя Ивлеева) и заинтересован в том, чтобы там остаться.

Элджей имеет право получить гражданство, у него есть польские корни. Он может получить гражданство либо Польши, либо Кипра. В последнее время он живет на Кипре, работает, у него глобальные планы и интересный проект,

— цитирует его издание Super.

Донц добавил, что на Кипре у Элджея есть два бизнеса и пока в Россию возвращаться он не собирается. При этом, получил ли Элджей гражданство Кипра, его директор не сказал.

Пока работает — есть работа, есть дела и нет необходимости находиться в России. Статус гражданства подсказать не могу.





Ранее PR-директор музыканта Владислав Козлов отказался комментировать пост Элджея о гражданстве, заявив, что "в Instagram можно постить любой арт-объект".

Переезд рэпера, вероятно, связан с тем, что в России его обвиняют в пропаганде наркотиков. Недавно Зюзинский суд Москвы оштрафовал Элджея на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.

Коллега Элджея Моргенштерн после похожих обвинений со стороны СК вместе с женой уехал сначала в Беларусь, а затем в ОАЭ. Позже Моргенштерн выпустил трек, в котором описал свое видение ситуации. Ожидается, что сегодня он вернется в Россию.

Мариана Панкина